Харлан стала рекордсменкою України за кількістю титулів «спортсмен місяця»



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2019-й спортивний рік був складним, але результативним для Ольги Харлан

За підсумками грудня Ольга отримала почесне звання вдванадцяте

Національний олімпійський комітет України визнав Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня 2019. Звання найкращого тренера місяця, відповідно, здобув її наставник Юрій Марченко.

Харлан відзначено за перемогу на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар'єрі.

Для титулованої фехтувальниці це вже дванадцяте визнання Олімпійського комітету, що є рекордом серед всіх українських спортсменів. Слідом за Харлан за кількістю цих нагород щільно йде Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 11 визнань кращим спортсменом місяця.