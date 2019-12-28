Гімнаст Олег Верняєв підсумував 2019 рік десятьма знаковими фото



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Олег Верняєв у 2019 році відновився після операції і піднявся на п'єдестал чемпіонату світу Instagram Олега Верняєва

Олімпійський чемпіон спромігся в році, що минає на історичне досягнення

Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 Олег Верняєв підсумував 2019 рік підбіркою з десяти знакових світлин. Кожну він прокоментував (дивіться у підписах під фотогалереєю).

Найближчими днями читайте на «Главкомі» розгорнене інтерв’ю з Олегом Верняєвим.

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