  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гімнаст Олег Верняєв підсумував 2019 рік десятьма знаковими фото

    • Розсилка
    Олег Верняєв у 2019 році відновився після операції і піднявся на п'єдестал чемпіонату світу - Гімнаст Олег Верняєв підсумував 2019 рік десятьма знаковими фото
    Олег Верняєв у 2019 році відновився після операції і піднявся на п'єдестал чемпіонату світу
    Instagram Олега Верняєва

    Олімпійський чемпіон спромігся в році, що минає на історичне досягнення

    Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 Олег Верняєв підсумував 2019 рік підбіркою з десяти знакових світлин. Кожну він прокоментував (дивіться у підписах під фотогалереєю).

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    1. 29 січня – переніс операцію на гомілкостопі
    2. 30 січня – друга операція на вже інший гомілкостоп
    3. 31 березня – несподівано для себе і для інших виступаю на змаганнях
    4. 8 квітня – виступав на чемпіонаті Європи з підготовкою всього два тижні і потрапив у два фінали. Але, на жаль, це були мої перші змагання без медалі з жовтня 2013 року
    5. 29 червня – я вигравав срібло в багатоборстві на ІІ Європейських іграх
    6. 30 червня – вже стояв з золотом в руках на тих же змаганнях
    7. 16 липня – нас усіх зібрав наш Президент і особисто привітав за третє загальнокомандне місце на ІІ Європейських іграх
    8. Звичайно ж, куди без нашої веселої компанії для перегляду «Шахтар» - «Динамо»
    9. НАЙВАЖЛИВІША ПОДІЯ РОКУ: 11 жовтня – виграю бронзову медаль у багатоборстві чемпіонату світу. Першу медаль в історії незалежної України в багатоборстві на чемпіонатах світу і в своїй кар'єрі теж
    10. Фінальна крапка: 24 листопада – Кубок світу в Німеччині теж з двома медалями
    Instagram Олега Верняєва

    Найближчими днями читайте на «Главкомі» розгорнене інтерв’ю з Олегом Верняєвим.

     Читайте також: Російський гімнаст подякував українцеві Верняєву за фото поруч із російським прапором
    Олег Верняєв спортивна гімнастика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ