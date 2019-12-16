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    Харлан і компанія перемогли на етапі Кубка світу з фехтування Росію

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    Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна і Олена Кравацька перемогли найпринциповіших суперниць - Харлан і компанія перемогли на етапі Кубка світу з фехтування Росію
    Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна і Олена Кравацька перемогли найпринциповіших суперниць
    FIE

    Українки в командній першості стали четвертими

    Збірна України з фехтування на шаблях посіла четверте місце в командній першості на етапі Кубка світу, який завершився в Солт-Лейк-Сіті (США).

    Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька і Олена Вороніна під керівництвом тренера Олега Штурбабіна спершу перемогли 45:13 Бельгію і 45:39 – Японію. Але головну звитягу українки одержали в чвертьфіналі, здолавши 45:42 чинних олімпійських чемпіонок, команду РФ.

    Власне,  після такої знакової перемоги поразка від угорок у півфіналі з тим же результатом 42:45 виглядає доволі несподіваною.

    У підсумку наша команда стала четвертою. Бронза дісталася американкам на чолі з легендарною олімпійською чемпіонкою Маріель Заґуніс. Золото здобули француженки, які перемогли угорок 45:25.

    Нагадаємо, що днем раніше Ольга Харлан виграла етап Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті в особистій першості.    

    Ольга Харлан Кубок світу Збірна України Фехтування Олена Вороніна Аліна Комащук Маріель Заґуніс Олена Кравацька
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