Харлан і компанія перемогли на етапі Кубка світу з фехтування Росію



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Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна і Олена Кравацька перемогли найпринциповіших суперниць FIE

Українки в командній першості стали четвертими

Збірна України з фехтування на шаблях посіла четверте місце в командній першості на етапі Кубка світу, який завершився в Солт-Лейк-Сіті (США).

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька і Олена Вороніна під керівництвом тренера Олега Штурбабіна спершу перемогли 45:13 Бельгію і 45:39 – Японію. Але головну звитягу українки одержали в чвертьфіналі, здолавши 45:42 чинних олімпійських чемпіонок, команду РФ.

Власне, після такої знакової перемоги поразка від угорок у півфіналі з тим же результатом 42:45 виглядає доволі несподіваною.

У підсумку наша команда стала четвертою. Бронза дісталася американкам на чолі з легендарною олімпійською чемпіонкою Маріель Заґуніс. Золото здобули француженки, які перемогли угорок 45:25.

Нагадаємо, що днем раніше Ольга Харлан виграла етап Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті в особистій першості.