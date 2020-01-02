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    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі

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    Та сама гуля на лобі Ольги - Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Та сама гуля на лобі Ольги

    Олімпійська чемпіонка в жартівливій формі підбила підсумки року

    Провідна українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася враженнями від 2019 року, виклавши в Instagram фото найбільш визначних для нєї моментів 2019-го. Він був не простим від спортсменки, адже відновлювалася після складної операції. Втім 29-річна шаблістка впоралася з усіма проблемами, і видала блискучий результат -  ввосьме виграла чемпіонат Європи і вшосте чемпіонат світу. За підсумками року Міжнародна федерація фехтування назвала Ольгу найкращою спортсменкою року. Втім не лише це спортсменка називає серед головних здобутків 2019-го, одним з головних надбань вважає початок романтичних стосунків з італійським колегою Луїджі Самеле, про що дівчина також натякнула в своєму «річному звіті»  

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    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі
    Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі

    Цей рік був сповнений злетів і падінь, несподіванок, радості і, в якісь моменти, смутку! Але закінчується він на хорошій і позитивній ноті. Може мені в тому допоміг удар лобом об кут?  Подяка всім, хто був поруч зі мною весь цей рік! Колосальна підтримка улюблених і дорогих людей - це дуже важливо! Я сповнена прекрасного настрою, мотіваціі і любві! Прощавай, # 2019! Привіт, # 2020!  Попереду багато роботи і терпіння!  Let's do it! З новим роком друзі! - написала Ольга Харлан.

     Читайте також: Золота десятка України. Найкращі спортсмени 2019 року

     

    Ольга Харлан фехтувальниця Фехтування
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