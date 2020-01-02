Ольга Харлан показала доленосну гулю на лобі



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Та сама гуля на лобі Ольги

Олімпійська чемпіонка в жартівливій формі підбила підсумки року

Провідна українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася враженнями від 2019 року, виклавши в Instagram фото найбільш визначних для нєї моментів 2019-го. Він був не простим від спортсменки, адже відновлювалася після складної операції. Втім 29-річна шаблістка впоралася з усіма проблемами, і видала блискучий результат - ввосьме виграла чемпіонат Європи і вшосте чемпіонат світу. За підсумками року Міжнародна федерація фехтування назвала Ольгу найкращою спортсменкою року. Втім не лише це спортсменка називає серед головних здобутків 2019-го, одним з головних надбань вважає початок романтичних стосунків з італійським колегою Луїджі Самеле, про що дівчина також натякнула в своєму «річному звіті»

Цей рік був сповнений злетів і падінь, несподіванок, радості і, в якісь моменти, смутку! Але закінчується він на хорошій і позитивній ноті. Може мені в тому допоміг удар лобом об кут? Подяка всім, хто був поруч зі мною весь цей рік! Колосальна підтримка улюблених і дорогих людей - це дуже важливо! Я сповнена прекрасного настрою, мотіваціі і любві! Прощавай, # 2019! Привіт, # 2020! Попереду багато роботи і терпіння! Let's do it! З новим роком друзі! - написала Ольга Харлан.