Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гімнаст з Маріуполя здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Гімнаст з Маріуполя здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу
Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка

У кваліфікації Ігор посів четверте місце, але у фіналі зумів покращити свій результат

Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу, який проходить у Ліверпулі (Велика Британія). Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка.

Варто зазначити, що у кваліфікації Ігор посів четверте місце, але у фіналі зумів покращити свій результат.

Гімнаст з Маріуполя здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу фото 1

Це вже четверта нагорода на світових першостях для нашого досвідченого гімнаста після срібла у Нанніні-2014 та Монреалі-2017, а також бронзи у Штутгарті-2019. Усі вони були здобуті у його коронній вправі – опорному стрибку, як і бронза Олімпійських ігор у Лондоні-2012.

Нагадаємо, що навесні цього року у Маріуполі внаслідок дій російських окупантів загинули дідусь та бабуся Радівілова.

Теги: чемпіонат світу Ігор Радівілов Велика Британія спортивна гімнастика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна втрачає одне місце у кваліфікації Ліги чемпіонів
Провальний тиждень: Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА
4 листопада, 10:14
Українсько-латвійська пара посіла друге місце в своїй групі
Українка Кіченок пробилася до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Сьогодні, 10:23
У нинішньому сезоні в 14 матчах Мудрик забив 7 м'ячів і зробив 7 результативних передач
Шалені гроші. Стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера
Сьогодні, 12:48

Новини

Гімнаст з Маріуполя здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу
Гімнаст з Маріуполя здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу
Шалені гроші. Стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера
Шалені гроші. Стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера
Українка Кіченок пробилася до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Українка Кіченок пробилася до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Олег Блохін святкує свій 70-й день народження
Олег Блохін святкує свій 70-й день народження
Війна проти УАФ не вдалася: прокурорам повністю відмовлено у спробах арешту підлеглих Павелка
Війна проти УАФ не вдалася: прокурорам повністю відмовлено у спробах арешту підлеглих Павелка
Андрій Шевченко відмовився очолити італійський клуб
Андрій Шевченко відмовився очолити італійський клуб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
125K
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)
107K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
84K
«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут
72K
Байден назвав головну проблему армії Путіна
54K
«Військкомати не справляються»: Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту