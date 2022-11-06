Гімнаст з Маріуполя здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу

Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка

У кваліфікації Ігор посів четверте місце, але у фіналі зумів покращити свій результат

Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов здобув для України першу медаль на Чемпіонаті світу, який проходить у Ліверпулі (Велика Британія). Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка.

Варто зазначити, що у кваліфікації Ігор посів четверте місце, але у фіналі зумів покращити свій результат.

Це вже четверта нагорода на світових першостях для нашого досвідченого гімнаста після срібла у Нанніні-2014 та Монреалі-2017, а також бронзи у Штутгарті-2019. Усі вони були здобуті у його коронній вправі – опорному стрибку, як і бронза Олімпійських ігор у Лондоні-2012.

Нагадаємо, що навесні цього року у Маріуполі внаслідок дій російських окупантів загинули дідусь та бабуся Радівілова.