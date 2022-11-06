Шалені гроші. Стало відомо, яку суму «Шахтар» хоче отримати за свого лідера

У нинішньому сезоні в 14 матчах Мудрик забив 7 м'ячів і зробив 7 результативних передач

Лондонський «Арсенал» хоче бачити Мудрика у своєму складі

Футбольний інсайдер Фабріціо Романо поділився інформацією щодо ймовірного трансферу вінгера та лідера донецького «Шахтаря» Михайла Мудрика в «Арсенал».

«Гонитва за Мудриком розпочалася. У ньому досі зацікавлений «Арсенал». «Шахтар» проситиме понад 60-65 мільйонів євро», – сказав Романо у своєму подкасті на CaughtOffside.

Також італійський журналіст Ніколо Скіра в своєму Twitter стверджував, що Мудрик залишається пріоритетним трансферним варіантом для «Арсенала».

Згідно з його інформацією, «Арсенал» готує на зиму трансферну пропозицію для «Шахтаря» в розмірі 50-60 мільйонів євро.

Окремо наголошується, що Мудрик ще влітку погодив з «Арсеналом» особисті умови контракту.

У нинішньому сезоні в 14 матчах Мудрик забив 7 м'ячів і зробив 7 результативних передач.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик став найгіршим гравцем матчу «Шахтар» – «Лейпциг».