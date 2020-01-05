Хто претендує на участь у матчі всіх зірок баскетбольної Суперліги 2020. Список



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У минулорічному Мітчі Зірок з бірна українців здолала команду легіонерів - 150:154

Склади команд традиційно визначать вболівальники та фахівці

1 лютого у київському Палаці спорту відбудеться Матч Зірок Суперліги Парі-Матч. Гра традиційно відбудеться між командами Україна та Легіонери. Стартові п’ятірки команд Зірок України та Зірок Легіону буде обрано вболівальниками під час голосування на сайті Федерації баскетболу України, участь в якому всі бажаючі можуть взяти за посиланням.

До команд потраплять по два захисники та по три представники передньої лінії. Ще по 5 гравців до кожної з команд, які зіграють у Матчі зірок, визначать тренери клубів Суперліги Парі-Матч і ще по 2 баскетболісти буде визначено Федерацією баскетболу України, як організатором Матчу Зірок.

До списку українців, за яких можна проголосувати, потрапили по два топ-гравця від кожного з клубів — у передню та задню лінії відповідно. У голосуванні в команду Легіон беруть участь усі іноземні баскетболісти, які в цьому сезоні виступають в Суперлізі Парі-Матч.

Захисники (Україна): Віталій Зотов (Миколаїв), Максим Луценко (Миколаїв), Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи), Сергій Попов (Черкаські Мавпи), Денис Лукашов (Прометей), Ілля Сидоров (Прометей), Олексій Щепкін (Одеса), Клим Артамонов (Одеса), Богдан Близнюк (Київ-Баскет), Павло Крутоус (Київ-Баскет), Іссуф Санон (Дніпро), Максим Закурдаєв (Дніпро), Андрій Кожем'якін (Запоріжжя), Яків Тітов (Запоріжжя), Олександр Рябчук (Хімік), Кирило Марченко (Хімік), Ігор Бояркін (Харківські Соколи), Роман Козлов (Харківські Соколи).

Фронтконрт (Україна): Володимир Шевченко (Запоріжжя), Андрій Мироненко (Запоріжжя), Денис Носков (Одеса), Вадим Прокопенко (Одеса), Максим Пустозвонов (Київ-Баскет), В'ячеслав Петров (Київ-Баскет), Кирило Фесенко (Дніпро), Максим Корнієнко (Дніпро), Андрій Войналович (Хімік), Артем Ковальов (Хімік), Олександр Тарасенко (Харківські Соколи), Олександр Тіщенко (Харківські Соколи), Володимир Конєв (Черкаські Мавпи), Олександр Беліков (Черкаські Мавпи), Олександр Антипов (Прометей), Макс Конате (Прометей), Олексій Онуфрієв (Миколаїв), Сергій Приймак (Миколаїв)

Захисники Легіон: Квентін Петерсен (Миколаїв), Ренді Кулпеппер (Прометей), Морріс Крік (Прометей), Айзея Вільямс (Хімік), Генрі Дугат (Дніпро), Джейлін Ейрінгтон (Черкаські Мавпи), Кейсі Шеферд (Київ-Баскет), Деон Едвін (Київ-Баскет), Брендон Рендольф (Запоріжжя), Лью Столлворт (Запоріжжя), Зак Джексон (Харківські Соколи), Карім Джамар (Харківські Соколи), Брюс Мессі (Одеса)

Фронткорт Легіон: Кервін Брістол (Миколаїв), Олексій Адедиран (Миколаїв), Аверейл Югба (Хімік), Льюіс Салліван (Хімік), Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи), Діон Райт (Черкаські Мавпи), Кіндал Хілл (Київ-Баскет), Рамел Браун (Одеса), Джоель Фрізен (Одеса), Делван Грем (Харківські Соколи)