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    Українець Олександр Лень допоміг «Атланті» оформити другу перемогу в чемпіонаті NBA

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    26-річний баскетболіст виступає в американському чемпіонаті з 2013-го - Українець Олександр Лень допоміг «Атланті» оформити другу перемогу в чемпіонаті NBA
    26-річний баскетболіст виступає в американському чемпіонаті з 2013-го

    Баскетболіст з міста Антрацит приніс команді в останній зустрічі 16 очок

    «Атланта» здобуває другу перемогу в трьох матчах регулярного чемпіонату НБА – «яструбам» вдалося взяти гору над «Індіаною», з рахунком 116:111. Свій внесок у це досягнення зробив і український центровий Олексій Лень. У домашній грі «Атланти» біг-мен провів на паркеті 27 хвилин і заніс до свого активу +8 балів ефективності, розділивши перше місце з Кевіном Хьортером – 41 хв у грі. Українець за відведений йому час набрав 16 очок, зробив 9 підбирань, 1 ассист та 1 перехоплення. Відсоток реалізації двоочкових склав 75% (6/8), а штрафних 100% (4/4)

    Це друга перемога «Атланти» в поточному чемпіонаті, і лише 8-й успіх аутсайдера Східної конференції в 36 зустрічах Національної баскетбольної асоціації.

     Читайте також: «Київ-Баскет» відіграв 16 очок поразки в домашньому матчі і вийшов у фінал Кубка України
    НБА Олексій Лень
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