«Київ-Баскет» відіграв 16 очок поразки в домашньому матчі і вийшов у фінал Кубка України



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«Київ-Баскет» зробив майже неможливе «Київ-Баскет»

Столичним баскетболістами вдався неймовірний камбек у Миколаєві

У повторному чвертьфінальному матчу за Кубок України «Київ-Баскету» вдалося майже неможливе. Програвши «Миколаєву» з 16-очковим відставанням удома, підопічні латвійського тренера Айнарса баґатскіса спромоглися на камбек у виїзному поєдинку.

«Миколаїв» - «Київ-Баскет» - 78:98 (16:28, 26:25, 18:29, 18:16)

Перший матч – 104:88

Старт матчу склався за найгіршим для «Миколаєва» сценарієм. «Київ-Баскет» включив діяв інтенсивно в обороні, здвоюючись і стримуючи Квентіна Пітерсона. На іншій стороні майданчика кияни відразу намацали слабке місце в обороні «Миколаєва» під кільцем, на яке почали тиснути.

Як підсумок, матеріалізувався найгірший варіант для господарів: вони відразу ж виявилися в ролі наздоганяючих, причому відразу ж відлетіли на двозначну дистанцію. Негативу додавали постійні промахи господарів з лінії, причому промахувалися усі, включаючи Пітерсона (13/29 у підсумку). Тому «Київ-Баскет» захопив лідерство і миттєво наблизився до рівного рахунку за підсумками двох матчів.

Якби не вибухи Віталія Зотова, «Миколаїв» міг би опинитися під водою вже в першій половині. Однак команда Віталія Чернія вистояла завдяки енергії свого плеймейкера, а також епізодичним спалахам від інших гравців. «Київ-Баскет» трохи послабив хватку, теж достаньо промахувався зі штрафних і дозволив «Миколаєву» повернутися всередині однозначної різниці. На велику перерву команди пішли з загальною перевагою «Київ-Баскета» в 11 очок.

У третій чверті у «Миколаєва» стався ще один колапс: команді ніби відключили харчування в нападі, дальні кидки не летіли, зі штрафними і зовсім трапилася катастрофа. В такій ситуації «Київ-Баскет» виловив своє щастя дальніми кидками Пустозвонова (6/9 дальніх), зразковим захистом від Близнюка, небаченою холоднокровністю Шепарда і такою ж спокійною грою від Петрова, який знущався над миколаївськими опонентами.

Третю чверть «Київ-Баскет» закінчив з перевагою в 22 очки і тотальною перевагою в більшості аспектів. У «Миколаєва» все так само не летіло здалеку, великі сіли на фоли, і все звелося до простого питання: чи врятує батьківщину Пітерсон?

Квентін зробив міні-ривок у третій чверті, коли «Миколаїв» одного разу повернувся з 20-ти на 13, але на другий схожий рейд у американця сил забракло. Проявляв активність Сергій Приймак, який забив кілька м'ячів після підбирань у нападі, але підтримки у нього не було. Навпаки, «Київ-Баскет», відчувши кров, щелепи не розтискав. Шепард був убивчо точний з периметра, Павлов і Петров зачистили трьохсекундну зону.

Шанс на камбек «Миколаєву» дав пізній триочковий Максима Луценка, а також неспортивний фол Пустозвонова на Приймаку, але лава «Миколаєва» не встигла замінити явно травмованого форварда, і той змазав перший штрафний. Потім «Київ-Баскет» грамотно вбив п'ять секунд до фолу на Шепарді, який і поховав останні шанси господарів з лінії штрафних.

16-ти очок різниці родом з першого матчу «Миколаєву» для виходу у Фінал чотирьох не вистачило. Туди відправляється «Київ-Баскет», відбираючи у команди Чернія не тільки путівку в Ф4, а й цілком реальну нагоду його прийняти.