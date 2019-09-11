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    Австралія стала четвертим півфіналістом чемпіонату світу

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    Австралія - Чехія - Австралія стала четвертим півфіналістом чемпіонату світу
    Австралія - Чехія
    ФІБА

    У чвертьфіналі австралійці перемогли Чехію

    Збірна Австралії стала четвертим півфіналістом чемпіонату світу з баскетболу, здолавши в чвертьфіналі Чехію – 82:70.

    Австралія – Чехія – 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22)

    Австралія: Міллс (24), Гулдінг (14), Богат (10), Деллаведова (9), Лендейл (7), Бейнс (6), Інглес (6), Кей (4), Крік (2)
    Чехія: Ауда (21), Саторанскі (13), Пумпрла (10), Богачик (8), Петерка (7), Шілб (5), Кріз (4), Грубан (2), Балвін, Вйорал

    Більшу частину зустрічі суперники йшли рівно. На велику перерву австралійці мали лише три очки переваги.

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    Ключовою стала третя чверть зустрічі. Гравці збірної Австралії стали більше атакувати кільце європейців та відірвалися по ходу матчу на 17 очок.

    Спроби чеських баскетболістів виправити становище успіху не мали.

    У півфіналі Австралія зіграє проти Іспанії, яка напередодні перемогла Польщу.

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