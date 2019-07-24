З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу

Гравці збірної України тренувалися з добрим настроєм Іван Вербицький

Латвійський наставник Баґатскіс зібрав гравців, щоб поближче до них придивитися

На спортивному майданчику Міжнародного тенісного центру в Пущі-Водиці під Києвом відбулося перше відкрите тренування оновленої національної збірної України з баскетболу, яку віднедавна очолив латвійський спеціаліст Айнарс Баґатскіс.

Власне, зараз Айнарс зібрав баскетболістів, щоби поближче до них придивитися. Загалом усі найсильніші виклик прийняли. Бракувало лише представників іспанського чемпіонату Артема Пустового і Володимира Геруна, а також центрового «Атланти Гокс» Олексія Леня.

Також Баґатскіс анонсував натуралізацію американського баскетболіста, але його прізвище наразі тримається у таємниці. Власне, час у тренера і його підопічних ще є – відбір до Євробаскету стартує в лютому наступного року.