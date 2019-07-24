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    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Гравці збірної України тренувалися з добрим настроєм - З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    Гравці збірної України тренувалися з добрим настроєм
    Іван Вербицький

    Латвійський наставник Баґатскіс зібрав гравців, щоб поближче до них придивитися

    На спортивному майданчику Міжнародного тенісного центру в Пущі-Водиці під Києвом  відбулося перше відкрите тренування оновленої національної збірної України з баскетболу, яку віднедавна очолив латвійський спеціаліст Айнарс Баґатскіс.

    Власне, зараз Айнарс зібрав баскетболістів, щоби поближче до них придивитися. Загалом усі найсильніші виклик прийняли. Бракувало лише представників іспанського чемпіонату Артема Пустового і Володимира Геруна, а також центрового «Атланти Гокс» Олексія Леня.

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    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    З новим тренером і гравцем НБА. Фоторепортаж з тренування збірної України з баскетболу
    Іван Вербицький

    Також Баґатскіс анонсував натуралізацію американського баскетболіста, але його прізвище наразі тримається у таємниці. Власне, час у тренера і його підопічних ще є – відбір до Євробаскету стартує в лютому наступного року.

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