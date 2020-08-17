Конте про «Шахтар»: це найсильніший суперник з усіх, з ким ми грали в цьому турнірі



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Конте - колишній наставник «Ювентуса», «Челсі» та збірної Італії Twitter Інтера

Наставник «Інтера» очікує складного поєдинку у півфіналі Ліги Європи

Головний тренер «Інтера» Антоніо Конте поділився очікуваннями від поєдинку півфінальної стадії Ліги Європи із «Шахтарем», повідомляє УЄФА.

На думку фахівця змін в стані «гірників» за останні роки не відбулися і в їх ростері велика кількість сильних футболістів.

«Як змінився «Шахтар»? Думаю, що вони несильно змінилися. В їхній команді багато талановитих гравців. Тренер змінився, але вони показали, що здатні тримати планку на високому рівні. У них завжди були відмінні гравці, і я вітаю їх з цим. Вони завжди знаходили талановитих і сильних футболістів», - підкреслив Конте.

Також тренер вважає «гірників» найсильнішими опонентами в рамках турніру.

«Ми повинні поважати «Шахтар». Ми граємо з командою, яка добре зарекомендувала себе за останні кілька років, і підготувалися належним чином. «Шахтар» - найсильніша команда з усіх, з ким нам доводилося грати в цій Лізі Європи. Але ми маємо намір показати, що і ми теж невипадково дійшли до півфіналу, і хочемо пробитися в фінал», - підсумував Конте.

Зазначимо, що у Лізі Європи італійці подолали опір болгарського «Лудогорця» (2:0, 2:1), іспанського «Хетафе» (2:0) і німецького «Байєра» (2:1).

Також додамо, гра «Шахтар» - «Інтер» стартуватиме сьогодні о 22:00.

Джерело: УЄФА