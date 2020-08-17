Названо фаворита на посаду нового наставника «Барселони»



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Куман відіграв 191 поєдинок в якості футболіста каталонського клубу Світлина - football.ua

Нідерландський фахівець Куман близький до підписання дворічної угоди

Нідерландський фахівець Рональд Куман погодив контракт з каталонським ФК «Барселона», повідомляє Mundo Deportivo.

Після уходу з поста головного наставника Кіке Сетьєна, президент «Барселони» Хосеп Марія Бартомеу перебував у пошуках тренера на заміну. Він оцінив декілька кандидатур аби дізнатися, що пропонує йому ринок, і Куман виявився кращим за інших.

В останні дні контакти президента з нідерландським тренером були високими, і обидві сторони близькі до угоди. Куман має підписати контракт на два сезони, хоча другий буде залежати від рішення нового президента.

Сказано, що нідерландець, який наразі очолює збірну Нідерландів з футболу - легенда для уболівальників «Барселони», і це дуже важливо в момент нестабільності.

Примітно, що під час кар'єри футболіста Куман виступав за «синьо-гранатових» з 1989 по 1995 рік. З 1998 по 2000 роки нідерландець працював у тренерському штабі каталонського клубу в якості асистента.

Зауважимо, що минулого тижня «Барселона» зазнала поразки від «Баварії» (2:8) та не змогла вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

Джерело: mundodeportivo