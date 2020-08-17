Іспанський клуб став першим учасником фіналу Ліги Європи



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Люк де Йонг святкує переможне взяття воріт Twitter УЄФА

Гол Люка де Йонга за 12 хвилин до кінця приніс «Севільї» четверту путівку в фінал Ліги Європи

У Кельні відбулось перше протистояння півфінальної стадії Ліги Європи в якому іспанська «Севілья» змагалася із англійським «Манчестер Юнайтед».

«Червоні дияволи» почали матч розмашисто, відчайдушно кидаючись в єдиноборства і збиваючи суперника з пантелику своїм напором. І незабаром це принесло плоди. Після вивіреної передачі Антоні Марсьяля, Дієго Карлос порушив правила на Маркусі Решфорді в момент удару. Бруну Фернандеш впевнено реалізував покарання.

Потім англійці зволіли відійти назад, тоді як «Севілья», нарешті, по-справжньому намацала гру. І на 26-й хвилині рахунок зрівнявся. Оборона пропустила Сусо біля дальньої штанги, і той дочекався відмінної поперечної подачі від Серхіо Регілона. Давид де Хеа виручити команду не зміг. У відповідь підопічні Оле-Гуннара Сульшера знову активізувалися, але тепер атакували хитріше. Однак кіпер «Севільї» Яссін Буну був незрівнянний.

На 78-й хвилині Хесус Навас зробив ідеальну передачу, а забутий усіма Люк де Йонг спокійно переправив м'яч в сітку з близької відстані. «Юнайтед» кинувся до чужих воріт, але його зустріла стіна із захисників іспанців. У підсумку, «Севілья» у фіналі турніру – 2:1.

«Севілья» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 2:1

0:1 – Фернандеш (9 хвилина, пенальті), 1:1 – Сусо (26 хвилина), 2:1 – де Йонг (78 хвилина).

Примітно, що дана осічка поклала край тривалій серії «МЮ» - 15 матчів без поразок в плей-офф Ліги Європи.

Також додамо, «Севілья» в шостий раз зіграє в фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи (і в четвертий раз за останні сім сезонів). Жодна інша команда не грала у фіналі турніру більше чотирьох разів.

Джерело: УЄФА