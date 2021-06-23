Інтерес України на Євро. Прогноз на матч Іспанія – Словаччина

Від ігор у групі Е залежить, чи вийде збірна України до плей-оф чемпіонату Європи

Доля збірної України на чемпіонаті Європи з футболу залежить від результатів групи Е. Перед третім туром шанси вийти в плей-офф є у всіх трьох учасників, які туди не пробилися. А Швеція вже вийшла до 1/8 фіналу.

Фаворит групи Іспанія перед заключним туром займає лише третю сходинку турнірної таблиці. Її випереджає Словаччина, яка має на один бал більше. Зі словаками іспанці і битимуться 23 червня.

Гра пройде в Севільї, тож в іспанців буде перевага свого поля. Незважаючи на те, що всі матчі групового етапу Іспанія проводить фактично вдома, в двох іграх вдалося забити всього один м'яч (0:0 зі Швецією і 1: 1 з Польщею). Іспанці вже не так добре створюють моменти, а про реалізацію і зовсім можна не говорити.

Словаки в першому турі здивували перемогою над Польщею. Власне, саме ці три очки і дозволяють підопічним Павела Гапала утримуватися на другому місці в групі. Словаків повністю влаштовує нічия, тоді як Іспанії потрібна тільки перемога. В разі поразки вона ризикує залишитися останньою в групі, бо Польща може й обіграти шведів.

Остання зустріч Словаччини з Іспанією відбулася в 2015 році. Тоді фаворит легко переміг – 2:0. Цікаво, що роком раніше сторони зустрічалися в Словаччині і перемогу здобули господарі – 2:1.

Збірну Україну не влаштовує нічия в цьому матчі. Потрібна перемога будь-кого з суперників, і щоб в паралельному матчу Швеція не поступилася Польщі.