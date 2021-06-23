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    В Австрії виникли підозри в нечесній грі збірної України

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    В Австрії виникли підозри в нечесній грі збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка начебто спеціально поступилася у вирішальному матчу Євро-2020

    Матч третього туру в групі С на чемпіонаті Європи з футболу викликав великий резонанс не тільки в нас, через поразку 0:1, а й в Австрії, яка зайняла друге місце і вийшла в плей-оф з другого місця. Гарячі голови з країни нашого суперника вирішили перейнятися теорією змови.

    На всіх спортивних ресурсах Австрії з'явилися повідомлення місцевих уболівальників про те, що, мовляв, збірна України спеціально програла матч, щоб в 1/8 фіналу уникнути зустрічі з Італією. Про це повідомляє «Команда 1».

    Можна було б навіть повірити в таку теорію, якби не одне суттєва але. Поразка зовсім не гарантувала команді Андрія Шевченка місця в плей-офф. Тож видумувати нісенітниці про про якісь ігрища синьо-жовтих, м'яко кажучи, не правильно.

    Учора шанси на вихід до плей-оф збірної України суттєво погіршилися. Збірна Хорватії здолала Шотландію і вийшла для 1/8 фіналу з другого місця. Нам у цьому матчі потрібна була нічия.

    Щоб команда Андрія Шевченка вийшла з групи, потрібно щоб сьогодні, 23 червня, Іспанія здолала Словаччину, а Швеція не поступилася Польщі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    В Австрії виникли підозри в нечесній грі збірної України