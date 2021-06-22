У Держдумі порівняли російську збірну з безпорадними кошенятами

На чемпіонаті Європи команда Черчесова посіла останнє місце в групі й вилетіла з турніру

Два розгроми, від Бельгії та Данії, та сім пропущених голів відвели збірній Росії останнє місце в групі В на чемпіонаті Європі з футболу. Після нищівної поразки від Данії гру команди Станіслава Черчесова розкритикували і слів не підбирали. А член комітету Держдуми РФ Дмитро Свищев порівняв футболістів з безпорадними кошенятами.

«Можу сказати одне – соромно. Такий футбол нам точно не потрібен. В РФС зараз ламають голову і думають, що ж робити далі і як врятуватися від ганьби. Найголовніше, які треба знайти слова, щоб виправдати таку невдалий виступ російської збірної на Євро-2020. Мені шкода хлопців: вони виглядали як безпорадні кошенята. Другий гол – окрема історія. Напевно, це самий дурний гол, який я бачив на Євро», – сказав Свищева «Чемпіонату».

Росія поступилася Данії з рахунком 1:4.

Збірна України посіла третє місце в групі С і зберігає шанси на вихід до плей-оф. Усі варіанти.

Тим часом тренер «Динамо» Мірча Луческу розкритикував нашу команду.