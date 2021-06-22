Уболівальників не пустили на матч збірної з написом на прапорі «Крим – це Україна»

Румунські поліцейські змусили здати стяг у камеру схову

Українські уболівальники не змогли зайти на стадіон у Бухаресті, де грала збірна Андрія Шевченка, з прапором, на якому було написано «Крим – це Україна». Румунські поліцейські змусили їх здати стяг у камеру схову. В іншому випадку футбол вони б не побачили. Про це повідомив у соцмережах прихильник нашої команди Дмитро Сергійович.

На його думку, така позиція полісменів викликана вимогою УЄФА, спонсором якого є російський «Газпром».

Збірна України поступилася Австрії – 0:1 і тепер чекає на результати конкурентів з інших груп. До 1/8 фіналу вона може потрапити як одна з чотирьох команд, які займуть треті місця в своїх групах.