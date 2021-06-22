  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Уболівальників не пустили на матч збірної з написом на прапорі «Крим – це Україна»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уболівальників не пустили на матч збірної з написом на прапорі «Крим – це Україна»
    Фото з відкритих джерел

    Румунські поліцейські змусили здати стяг у камеру схову

    Українські уболівальники не змогли зайти на стадіон у Бухаресті, де грала збірна Андрія Шевченка, з прапором, на якому було написано «Крим – це Україна». Румунські поліцейські змусили їх здати стяг у камеру схову. В іншому випадку футбол вони б не побачили. Про це повідомив у соцмережах прихильник нашої команди Дмитро Сергійович.

    75_03

    На його думку, така позиція полісменів викликана вимогою УЄФА, спонсором якого є російський «Газпром».

    87_01

    Збірна України поступилася Австрії – 0:1 і тепер чекає на результати конкурентів з інших груп. До 1/8 фіналу вона може потрапити як одна з чотирьох команд, які займуть треті місця в своїх групах.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уболівальників не пустили на матч збірної з написом на прапорі «Крим – це Україна»