Інтерес України на Євро. Прогноз на матч Швеція – Польща

Від ігор у групі Е залежить, чи вийде збірна України до плей-оф чемпіонату Європи

Доля збірної України на чемпіонаті Європи з футболу залежить від результатів групи Е. У ній перед третім туром шанси вийти в плей-офф є у всіх трьох учасників, які туди не пробилися. А Швеція вже вийшла до 1/8 фіналу.

Скандинавська збірна зіграє з Польщею. Хоча вона й вийшла до наступного раунду, мотивації їй вистачає. Від гри залежить, з якого місця вона потрапить до плей-оф, що впливає на вибір суперника в 1/8 фіналу.

Без Златана Ібрагімовіча, який зазнав травми, шведська збірна розчаруванням Євро-2020 не стала. У першому турі підопічні Яна Андерсона героїчно відстояли нічию проти Іспанії, а після цього переграли Словаччину.

Поляки взагалі і лідер атаки Роберт Левандовський розчарували в першому турі, коли зазнали поразки від Словаччини. Можлива невдача в грі з Іспанією ставила хрест на перспективах підопічних Паулу Соузи. Але польська команда продемонструвала характер, відігралася, а в кінцівці протистояння не обійшлося без везіння.

Збірну Україну влаштовує нічия і перемога Швеції в цьому матчі. Щоб команда Андрія Шевченка потрапила в 1/8 фіналу, також треба, щоб у паралельному матчу між Словаччиною та Іспанією не було нічиєї.