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    Луческу розкритикував збірну України за поразку від Австрії

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    Луческу розкритикував збірну України за поразку від Австрії
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер «Динамо» дивився гру з трибуни і йому не сподобалося ставлення футболістів

    Мірча Луческу проводить відпустку в Бухаресті і відвідує матчі за участю збірної України. Спостерігав головний тренер «Динамо» і за зустріччю команди Андрія Шевченка з Австрією, яка завершилася перемогою наших суперників – 1:0. За словами Луческу, футболісти збірної України вийшли на поле дещо розслабленими, за що і були покарані.

    «В першу чергу мені не сподобався результат, – розповів Луческу румунським ЗМІ. – В мене склалося враження, що команда вийшла на поле впевненою, що без проблем здобуде нічию. Гравці були не до кінця сконцентрованими, не дорожили м’ячем. Цим скористалися австрійці, які завдяки агресії і мотивації робили те, що треба. Вони заслужено перемогли.

    Мені важко пояснити, чому так сталося. Я б так не грав. Це не стосується Шевченка, я говорю про матч».

    Збірна України має шанси потрапити до 1/8 фіналу з третього місця. Завдяки поразкам Росії та Фінляндії у нас одним конкурентом стало менше. Усі умови виходу команди Андрія Шевченка в плей-оф.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мірча Луческу
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    Луческу розкритикував збірну України за поразку від Австрії