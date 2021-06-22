Кволі на розум росіяни осквернили бюст Шевченка в Данії (фото)

Футбольні фанати розмалювали пам’ятник Кобзарю в Копенгагені

Вандали розмалювали бюст Тарасу Шевченку в данській столиці. Місцеві видання припускають, що російські футбольні фанати це зробили в ніч на понеділок.

Місцеві видання нагадують мешканцям Копенгагена, що Тарас Шевченко – український поет, якого ще в середині 19 століття царська Росія переслідувала за українську мову і бажання бачити країну незалежною.

Пам’ятник розмалювали фарбами і додали графіті зі словами «Крим – руський», «Крим = Росія», «До біса НАТО» «Ніт нацистам».

У данській поліції цим питанням не займаються, бо немає звернення по цій справі.

Росія була розгромлена Данією на Євро і ганебно вилетіла з турніру.