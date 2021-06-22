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    Кволі на розум росіяни осквернили бюст Шевченка в Данії (фото)

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    Кволі на розум росіяни осквернили бюст Шевченка в Данії (фото)
    Фото з відкритих джерел

    Футбольні фанати розмалювали пам’ятник Кобзарю в Копенгагені

    Вандали розмалювали бюст Тарасу Шевченку в данській столиці. Місцеві видання припускають, що російські футбольні фанати це зробили в ніч на понеділок.

    Місцеві видання нагадують мешканцям Копенгагена, що Тарас Шевченко – український поет, якого ще в середині 19 століття царська Росія переслідувала за українську мову і бажання бачити країну незалежною.

    Пам’ятник розмалювали фарбами і додали графіті зі словами «Крим – руський», «Крим = Росія», «До біса НАТО» «Ніт нацистам».

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    У данській поліції цим питанням не займаються, бо немає звернення по цій справі.

    Росія була розгромлена Данією на Євро і ганебно вилетіла з турніру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Тарас Шевченко Євро-2020
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    Кволі на розум росіяни осквернили бюст Шевченка в Данії (фото)