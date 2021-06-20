Інтерес України. Прогноз на матч Євро Італія – Вельс

20 червня, не виключено, визначиться ймовірний суперник Андрія Шевченка в плей-оф

Тим часом на Євро-2020 поступово до свого фінішу підходить груповий етап. Повністю завершиться він 23-го серпня. Проте, вже цієї неділі буде відома остаточна ситуація у групі А. До розподілу місць у квартеті прямий інтерес має українська збірна. Лідери – Італія та Вельс з'ясують, хто стане першим. Переможець дуелі в 1/8 фіналу зустрінеться з другою командою групи С. І саме на цьому місці зараз перебувають підопічні Андрія Шевченка.

Звісно, в Україні переважно вболіватимуть за представників Великої Британії. І не лише тому, що вони слабші. Проти валлійців нашій збірній легше грати з психологічної точки зору. Ми їм жодного разу в чотирьох матчах не поступилися. Шанси «драконів» на успіх в протистоянні зі «Скуадрою Адзуррою» невисокі. Італійці демонструють дуже потужну сучасну гру. Розтрощили по 3:0 Туреччину та Швейцарію. Їх влаштує і нічия. І в цьому шанс валлійської збірної Гарета Бейла. Команда Роберто Манчіні вже в плей-оф, тож напевно гравці будуть економити сили. Наш прогноз – Вельс не програє. Початок – о 19:00.