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    Роналду звернувся до вболівальників після поразки від Німеччини

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    Роналду звернувся до вболівальників після поразки від Німеччини
    Фото з відкритих джерел

    Португальський нападник вірить, що його команда здатна здолати Францію

    Збірна Португалії після поразки від Німеччини в другому турі групового турніру опустилася на третє місце в квартеті F. В останньому турі вона зустрінеться з чемпіонами світу французами. Для виходу до наступного етапу їй бажано не програти. В іншому випадку залишиться ризик, що до 1/8 фіналу Євро-2020 чинні чемпіони Європи не потраплять.

    «Вірте так само, як і ми!» – написав Роналду в «Інстаграмі», опублікувавши командне фото.

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    Матч Португалія – Німеччина відбулася на стадіоні «Альянц-Арена» в Мюнхені і завершився перемогою німців з рахунком 4:2.

    Німці вийшли на друге місце в групі F (3 очки), змістивши португальців на третю сходинку (3). Лідер групи – збірна Франції (4). На останньому місці розташувалася Угорщина (1).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Роналду звернувся до вболівальників після поразки від Німеччини