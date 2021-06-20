Роналду звернувся до вболівальників після поразки від Німеччини

Португальський нападник вірить, що його команда здатна здолати Францію

Збірна Португалії після поразки від Німеччини в другому турі групового турніру опустилася на третє місце в квартеті F. В останньому турі вона зустрінеться з чемпіонами світу французами. Для виходу до наступного етапу їй бажано не програти. В іншому випадку залишиться ризик, що до 1/8 фіналу Євро-2020 чинні чемпіони Європи не потраплять.

«Вірте так само, як і ми!» – написав Роналду в «Інстаграмі», опублікувавши командне фото.

Матч Португалія – Німеччина відбулася на стадіоні «Альянц-Арена» в Мюнхені і завершився перемогою німців з рахунком 4:2.

Німці вийшли на друге місце в групі F (3 очки), змістивши португальців на третю сходинку (3). Лідер групи – збірна Франції (4). На останньому місці розташувалася Угорщина (1).