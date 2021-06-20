ЗМІ повідомили про ще один гучний трансфер «Шахтаря»

Віце-чемпіон України, ймовірно, підсилиться захисником «Сассуоло» Марлоном

Захисник «Сассуоло» Марлон влітку перейде в «Шахтар» за €12 млн. Бразилець грав під керівництвом нового тренера донецької команди Роберто Де Дзербі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні, що завершився, 25-річний футболіст зіграв у чемпіонаті Італії 24 матчі та отримав п'ять жовтих карток. Марлон грає за «Сассуоло» з 2018 року. Раніше він виступав за «Ніццу», «Барселону В» і «Флуміненсе». Портал Transfermarkt оцінює гравця в €6,5 млн.

У червні португальська «Бенфіка» на офіційному сайті повідомила, що клуб здійснив операцію з продажу 23-річного бразильського крайнього півзахисника Педріні в донецький «Шахтар». Відзначається, що сума трансферу склала € 18 млн.

Також 20-річний африканський форвард Лассіна Траоре підписав п'ятирічний контракт з донецьким клубом. Раніше форвард відмовився продовжувати контракт з «Аяксом», який закінчувався в 2022 році, тому амстердамський клуб вирішив продати гравця.