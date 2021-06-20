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    Шевченко розповів про проблеми збірної перед грою з Австрією на Євро

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    Андрій Шевченко гратиме на перемогу - Шевченко розповів про проблеми збірної перед грою з Австрією на Євро
    Андрій Шевченко гратиме на перемогу
    Фото з відкритих джерел

    Участь у матчі не візьме травмований Зубков. Попов залишив лазарет

    Головний тренер збірної України напередодні третьої гри на чемпіонаті Європи розповів про плани на неї. З Австрією, щоб залишитися на другому місці, нашу команду влаштує і нічия, проте наставник запевняє, що ніхто з суперників за таким результатом на поле не вийде, а гратимуть виключно на перемогу.

    «Ми прекрасно розуміємо, який насичений турнір і скільки матчів за короткий період треба провести, – розповів Шевченко в програмі «Великий футбол». – Погода грає свою роль: трохи спекотніше, футболісти витрачають багато енергії. У нас такий був матч проти Північної Македонії. Тому дуже важливо відновитися. Психологічно команда знаходиться в дуже хорошому стані. Потрібно знайти в собі енергію і готуватися на гру.

    У будь-якої команди, якщо пошукати, можна знайти слабкі місця. Австрія не виключення. Це добре збалансована команда, у якої гарна фізична підготовка. Команда бореться, грає до кінця, пресингує постійно. Вважаю, найкращий їх момент в грі, коли вони забирають м'яч в середині поля і відразу ж йдуть в атаку. Тому нам треба уважно грати, не втрачати м'яч у середині поля. Думаю, чим гостріше ми будемо грати, тим складніше буде австрійцям оборонятися.

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    У цієї команди є важливі гравці. Арнаутович – це ветеран, він давно виступає за збірну, має хороший список забитих м'ячів. З ним потрібно бути акуратними. Але є ще кілька футболістів, які заслуговують на увагу.

    Ми знаємо, що буде дуже напружена і важка гра. Ні одна, ні інша команда не гратиме на нічию. Ми це прекрасно розуміємо. Кожен з нас буде грати свої шанси.

    По ситуації з травмованими. У Попова є невелика проблема, але, думаю, він у неділю потрапить в загальну групу. Що стосується Зубкова, то він відновлюється. Ми не можемо форсувати його темп. З ним працює дуже хороший фізіотерапевт. Будемо чекати нашої гри, а потім вже подивимося.

    Матч третього туру Україна – Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня, в Бухаресті. Початок матчу – о 19:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шевченко розповів про проблеми збірної перед грою з Австрією на Євро