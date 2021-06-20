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    Мотогонщик загинув перед камерами під час спроби встановити світовий рекорд

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    Мотогонщик загинув перед камерами під час спроби встановити світовий рекорд
    Фото з відкритих джерел

    Харвілл готувався до 107-метрового польоту на залізному коні

    Гонщик-екстремал загинув під час спроби встановити світовий рекорд у стрибках з трампліна на мотоциклі. Алекс Харвілл планував пролетіти на залізному коні 107 метрів, але розбився, відхилившись від потрібної траєкторії.

    Як повідомляє bbc, трагедія сталася під час репетиції перед початком авіашоу в Мозес-Лейк, на якому Харвілл збирався зробити свій трюк на очах у тисяч глядачів.

    На відеозапису інциденту видно, як його мотоцикл приземлився, зовсім трохи не долетівши до розрахункової точки і врізався в земляний насип.

    Організатори авіашоу в Мозес-Лейк спочатку заявили, що Харвілл був доставлений у лікарню з травмами, але пізніше представник місцевої поліції повідомив, що він помер.

    Харвілл був професійним гонщиком з мотокросу та в минулому встановив два рекорди зі стрибків на мотоциклі. У звичайний час він працював на фермі.

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    Теги: мотоспорт
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    Мотогонщик загинув перед камерами під час спроби встановити світовий рекорд