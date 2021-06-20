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    На Євро зіграв наймолодший гравець в історії. Це не Забарний

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    Кацпер Козловський став наймолодшим учасником Євро - На Євро зіграв наймолодший гравець в історії. Це не Забарний
    Кацпер Козловський став наймолодшим учасником Євро
    Фото з відкритих джерел

    Гравець збірної Польщі Козловський дебютував на великому турнірі у 17 років

    Півзахисник команди «Погонь Щецин» і збірної Польщі Кацпер Козловський вийшов на поле в матчі другого туру групового етапу Євро-2020 зі збірною Іспанії і встановив рекорд турніру. Юний футболіст замінив Матеуша Кліха і став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи. Він вийшов на поле великого турніру в віці 17 років і 246 днів. Кацпер побив рекорд, який був встановлений шість днів тому, коли на полі в матчі Англія – Хорватія з’вився на полі англійський хавбек Джуд Беллінгем (17 років 349 днів).

    В українській збірній наймолодшим є захисник київського «Динамо» Ілля Забарний, якому у вересні виповниться 19 років.

    В групі Е, крім іспанців і поляків, виступають національні команди Швеції та Словаччини.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік.

    Збірна України грає в групі С і з трьома очками посідає друге місце.

    Тим часом Георгій Бущан розповів про підготовку до матчу з Австрією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    На Євро зіграв наймолодший гравець в історії. Це не Забарний