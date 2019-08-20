Іспанський легіонер «Динамо» похизувався прогулянкою по Дніпру (фото)



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Морем Фран Соль любується вдома Instagram Франа Соля

Фран Соль наразі поза полем у Києві активніший, ніж на ньому

Іспанський легіонер команди київського «Динамо» Фран Соль прогулявся разом з дружиною і сином по Дніпру. Про це він розповів із власного Instagram.

Фран Соль на Дніпрі

Зауважимо, що в поточному сезоні Соль виходив у складі киян лише тричі, провів у сумі 54 хвилини і не забив жодного м’яча.