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    Іспанський легіонер «Динамо» похизувався прогулянкою по Дніпру (фото)

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    Морем Фран Соль любується вдома - Іспанський легіонер «Динамо» похизувався прогулянкою по Дніпру (фото)
    Морем Фран Соль любується вдома
    Instagram Франа Соля

    Фран Соль наразі поза полем у Києві активніший, ніж на ньому

    Іспанський легіонер команди київського «Динамо» Фран Соль прогулявся разом з дружиною і сином по Дніпру. Про це він розповів із власного Instagram.

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    Фран Соль на Дніпрі

    Зауважимо, що в поточному сезоні Соль виходив у складі киян лише тричі, провів у сумі 54 хвилини і не забив жодного м’яча.

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