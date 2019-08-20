Іспанський легіонер «Динамо» похизувався прогулянкою по Дніпру (фото)
Морем Фран Соль любується вдома
Instagram Франа Соля
Фран Соль наразі поза полем у Києві активніший, ніж на ньому
Іспанський легіонер команди київського «Динамо» Фран Соль прогулявся разом з дружиною і сином по Дніпру. Про це він розповів із власного Instagram.
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Фран Соль на Дніпрі
Зауважимо, що в поточному сезоні Соль виходив у складі киян лише тричі, провів у сумі 54 хвилини і не забив жодного м’яча.
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