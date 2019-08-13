Ультрас «Динамо» прикрасили графіті фасад одного з будинків на Майдані Незалежності (фото)
1927 - рік заснування київського суперклубу
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Робота фанатів виглядає ненав’язливою
Ультрас київського футбольного клубу «Динамо» намагаються повернути колись найпопулярнішому клубові України колишню славу.
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Поміж різних соціальних акцій, фанати також прикрашають малюнками з динамівською атрибутикою запущені стіни розмаїтих столичних будівель – мостів, парканів, будинків.
Нове графіті з’явилося поверх фасаду будинку на Майдані Незалежності, відразу за Лядськими воротами.
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Нагадаємо, що сьогодні о 20:30 «Динамо» проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського «Брюґґе». Динамівці спробують відігратися після виїзної поразки 0:1.