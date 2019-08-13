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    Ультрас «Динамо» прикрасили графіті фасад одного з будинків на Майдані Незалежності (фото)

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    1927 - рік заснування київського суперклубу - Ультрас «Динамо» прикрасили графіті фасад одного з будинків на Майдані Незалежності (фото)
    1927 - рік заснування київського суперклубу
    WBC Ultras

    Робота фанатів виглядає ненав’язливою

    Ультрас київського футбольного клубу «Динамо» намагаються повернути колись найпопулярнішому клубові України колишню славу.

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    Поміж різних соціальних акцій, фанати також прикрашають малюнками з динамівською атрибутикою запущені стіни розмаїтих столичних будівель – мостів, парканів, будинків.

    Нове графіті з’явилося поверх фасаду будинку на Майдані Незалежності, відразу за Лядськими воротами.

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    Ультрас «Динамо» прикрасили графіті фасад одного з будинків на Майдані Незалежності (фото)
    Ультрас «Динамо» прикрасили графіті фасад одного з будинків на Майдані Незалежності (фото)
    Ультрас «Динамо» прикрасили графіті фасад одного з будинків на Майдані Незалежності (фото)
    Ультрас «Динамо» прикрасили графіті фасад одного з будинків на Майдані Незалежності (фото)
    WBC Ultras

    Нагадаємо, що сьогодні о 20:30 «Динамо» проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського «Брюґґе». Динамівці спробують відігратися після виїзної поразки 0:1.

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