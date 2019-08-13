Київське «Динамо» вибуло з Ліги чемпіонів у фантастичному матчі-триллері (відео)

Олександр Хацкевич. Попереду відставка? Цікавоінфо

Нічия 3:3 вивела в наступний раунд «Брюґґе»

Команда київського «Динамо» не гратиме в Лізі чемпіонів-2019/2020. У драматичному матчі-відповіді віце-чемпіони України зіграли внічию у ситуації, коли потрібна була перемога в два м'ячі.

Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів-2019/2020. Матч-відповідь

«Динамо» (Київ, Україна) - «Брюґґе» (Бельгія) - 3:3

(Перший матч – 0:1)

Голи: 1:0 – Буяльський (6). 1:1 – Саймон Делі (38). 2:1 - Шепелєв (50). 2:2 - Вормер (88). 3:2 - Мехеле (90+3, автогол). 3:3 - Опенда (90+5)

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Олександр Андрієвський (Карлос Де Пена, 46), Шепелєв (Фран Соль, 83) — Віктор Циганков (к), Буяльський, Вербіч (Бесєдін, 69) — Жерсон Родріґес. Тренер – Олександр Хацкевич

«Брюґґе»: Міньоле – Мата Педро Лоуренсо, Мехеле, Саймон Делі, Едуард Соболь – Вормер (к), Рітс, Ванакен – Денніс Бонавентуре (Крепен Діатта, 53), Окереке (Опенда, 80), Персі Тау. Тренер – Філіпп Клеман

Судді: Іван Бебек – Ґоран Патакі, Боян Зобеніца (всі – Хорватія)

Попередження: Віталій Миколенко (55), Кадар (57) - Окереке (79), Ванакен (86), Опенда (90+6)

На 60-й хвилині попереджено, на 82-й хвилині вилучено (друге попередження) Бурду

на 9-й хвилині попереджено, на 84-й хвилині вилучено (друге попередження) Персі Тау

13 серпня. Київ. НСК «Олімпійський». 42 152 глядачі

Відкрили рахунок динамівці дуже швидко. На шостій хвилині підопічні Хацкевича розіграли комбінацію на лівому фланзі, Віталій Миколенко виконав простріл, а Віталій Буяльський в один дотик її замкнув – 1:0.

Через лівий край кияни провели ще дві потенційно гольових атаки, але спершу Беньямін Вербіч з забійної позиції пробив над поперечиною, а невдовзі Жерсон Родріґес трохи не дотягся до м’яча після прострілу того ж Миколенка.

Як то не дивно пролунає, але злам у грі трапився в середині тайму, коли суддя зробив для команд паузу на водопій. 35-градусна спека вибору не залишала, але очевидне й інше: після повернення кияни вже не були настільки стрімкими. Може то й випадково, але ініціатива поступово почала переходити до «Брюґґе». І матеріалізувалася вона на 38-й хвилині, коли Саймон Делі, перестрибнувши Микиту Бурду після подачі кутового, спрямував м’яч головою в самісінький кут воріт – 1:1.

Більше того, на перерву команди могли піти за переваги бельгійців, але удар Давіда Окереке з лінії карного майданчика Денис Бойко перевів над поперечиною.

Також ще до свистка на перерву небо розродилося щедрою зливою. Лило мов із відра впродовж усіх 15-ти хвилин перерви і захопило старт другого тайму. А щойно дощ вщух, динамівці взялися за справу. І досить швидко позначили переможні амбіції повторно. То Вербіч пробив зліва, Сімон Міньоле зачепив м'яч пальцями і перевів його в стійку, але на відскоці першим був Володимир Шепелєв - 2:1.

Після тривалих шахів основні події на полі почали розвиватися в заключних десять хвилин зустрічі. До того були не дуже зрозумілі заміни Хацкевича, серед яких не піддається здоровому ґлузду вихід Артема Бесєдіна замість активного Вербіча.

Саме Бесєдін обрізався в ситуації, яка призвела до другого попередження Бурди на 84-й хвилині. Микиті не залишалося нічого, як ціною вилучення зривати потенційно гольову атаку суперників. Правда, довго в більшості бельгійці не грали. Буквально через дві хвилини Персі Тау, намагаючись зіграти на добиванні, врізався у Бойка і теж отримав другий "гірчичник". Склади вирівнялися, але побігши в атаку, кияни пропустили контрвипад, який, здавалося б, поховав їхні шанси.

Та все ж «Динамо» боролося до кінця і навіть подарувало тим вболівальникам, які залишилися на трибунах, а не побігли з ненависними прокльонами до виходу, надію. То Брендон Мехеле зрізав м'яч у власні ворота - 3:2!

Залишався "лише" гол. Та його динамівці пропустили на контратаці у власні ворота. Тепер уже точно все.

Європейський шлях у сезоні-2019-2020 кияни продовжать у Лізі Європи.