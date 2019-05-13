Головний діамант чемпіонату світу з хокею є вихованцем українського тренера



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Каапо Какко майстерно розібрався спершу з канадцями, а потім і зі словаками IIHF

Анатолій Богданов-молодший вів Каапо Какко з дев'ятирічного віку

18-річний фінський нападник Каапо Какко спричинив справжній фурор на старті 83-го чемпіонату світу з хокею, який триває у словацьких містах Братиславі і Кошице. Юнак, який на початку 2019 року разом зі збірною Фінляндії став чемпіоном світу серед молоді, закинув у перших двох зустрічах дорослої світової першості п'ять шайб. Причому топ-збірним.

Спершу дубль Какко допоміг фінам несподівано переграти 3:1 канадців, а через добу в матчі зі словаками Каапо зробив хет-трик, перевівши тим самим Суомі, яких через відсутність багатьох топових гравців перед стартом чемпіонату списали з числа фаворитів, до когорти претендентів на чемпіонство.

Kaapo Kakko has five goals in two games...two yesterday and a hat trick today. Not bad for the third youngest player at the tournament. pic.twitter.com/9ikAV7TFnC — Oliver Hampson (@OliverJHampson) 11 травня 2019 р.

Виявляється, до становлення Каапо Какко має безпосередній стосунок український спеціаліст. Про це розповів багаторічний наставник київсього «Сокола» і збірної України Анатолій Богданов, котрий багато років живе в Фінляндії.

«Без зайвої скромності хочу зауважити, що Каапо - вихованець мого сина, Анатолія. Він працював з ним в клубі «ТПС» з дев'ятирічного віку і до 17 років, коли його взяли в команду ліги. Вони разом пройшли шлях від юніорів С до А. Вподовж останнього сезону, виступаючи в чемпіонаті Фінляндії, Какко зробив великий крок у розвитку - результат видно сьогодні. У перших матчах чемпіонату світу Каапо виглядає неймовірно добре», - розповів Анатолій Богданов-старший у коментарях фейсбук-пабліка «Хокейна спільнота України».

Нагадаємо, що саме під керівництвом Богданова київський «Сокіл» у сезоні-1984/1985 єдиний раз став чемпіоном СССР, збірна України в 1998-му дебютувала в елітному дивізіоні світового хокею, а в 2002-му досі єдиний раз пробилася на Олімпійські ігри.

Збірна Фінляндії на чолі з Какко свій третій матч на чемпіонаті світу-2019 проведе сьогодні, 13 травня. О 17:15 Cуомі зійдуться в протистоянні зі збірною США.