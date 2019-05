Головний діамант чемпіонату світу з хокею є вихованцем українського тренера

Анатолій Богданов-молодший вів Каапо Какко з дев'ятирічного віку

18-річний фінський нападник Каапо Какко спричинив справжній фурор на старті 83-го чемпіонату світу з хокею, який триває у словацьких містах Братиславі і Кошице. Юнак, який на початку 2019 року разом зі збірною Фінляндії став чемпіоном світу серед молоді, закинув у перших двох зустрічах дорослої світової першості п'ять шайб. Причому топ-збірним.

Спершу дубль Какко допоміг фінам несподівано переграти 3:1 канадців, а через добу в матчі зі словаками Каапо зробив хет-трик, перевівши тим самим Суомі, яких через відсутність багатьох топових гравців перед стартом чемпіонату списали з числа фаворитів, до когорти претендентів на чемпіонство.

Kaapo Kakko has five goals in two games...two yesterday and a hat trick today. Not bad for the third youngest player at the tournament. pic.twitter.com/9ikAV7TFnC