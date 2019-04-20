Євро-2019 з шахів: за три тури до фінішу українка Інна Гапоненко вийшла в лідери



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У дев'ятому турі для Інни Гапоненко може настати момент істини Шахова Україна

Продовжує претендувати на титул й інша наша шахістка Ганна Ушеніна

Українка Інна Гапоненко стала співлідеркою особистого чемпіонату Європи з шахів серед жінок, який виходить на фінішну пряму в Анталії (Туреччина).

У восьмому турі Інна перемогла чорними туркеню Єкатерину Аталік. Тепер у Гапоненко 6,5 очка з восьми можливих. Стільки ж - у росіянки Аліни Кашлинської, яка зіграла білими внічию з іншою українкою Ганною Ушеніною. У дев'ятому турі лідерки зустрінуться між собою. Білими фігурами гратиме Інна.

Ушеніна входить до когорти з п'яти шахісток, які мають по шість очок і є найближчими переслідувачками дуету Гапоненко - Кашлинська. У дев'ятому турі Ганна гратиме білими з гречанкою Ставрулою Цолакіду.

Решта вісім українок знаходяться за межами топ-40. Найвище - 43-тє - місце посідає киянка Юлія Осьмак. У неї - 4,5 очка. Стільки ж - у досвідченої Наталії Жукової, яка після поразки чорними від росіянки Марини Гусєвої скотилася на 52-ге місце.

Також 4,5 очка мають Ольга Бабій і Євгенія Долуханова. По чотири пункти набрали Марія Зубова та Ірина Петрова, 3,5 - Наталія Букса. Найгірше виступає Анастасія Рахманґулова. У неї три очка і 98-ме місце зі 130-ти учасниць.