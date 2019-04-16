Євро-2019 з шахів: на екваторі серед претендентів на чемпіонство дві українки



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Інна Гапоненко йде в групі лідерів Шахова Україна

Ганна Ушеніна наздогнала Інну Гапоненко

В Анталії (Туреччина) зіграні партії п'ятого туру особистого чемпіонату Європи з шахів серед жінок.

У когорті лідерів наразі перебуває дві українських шахістки. По чотири очка з п'яти можливих мають Ганна Ушеніна та Інна Гапоненко. Ганна у п'ятому турі перемогла білими Кароліну Олшарову з Чехії, а Інна теж білими зіграла внічию з Еліною Даніелян з Вірменії.

Наразі Ушеніна і Гапоненко йдуть у компанії семи шахісток, які є найближчими переслідувачками дуету лідерок. По 4,5 очка набрали француженка Полін Ґішар та росіянка Аліна Кашлінская.

3,5 очка наразі має ще одна українка Наталія Жукова, котра в п'ятому турі перемогла білими Лару Янзель зі Словенії.

По три пункти набрали Юлія Осьмак, Наталія Букса, Ольга Бабій і Євгенія Долуханова, по два - Анастасія Рахманґулова, Марія Зубова та Ірина Петрова.

Всього в чемпіонаті бере участь 130 шахісток, які визначать найсильнішу за швейцарською системою, за підсумками 11-ти турів.