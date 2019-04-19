Євро-2019 з шахів: українки Ушеніна та Гапоненко здобули перемоги і претендуютьна чемпіонство



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Ганна Ушеніна відстає від лідерки всього на півочка Шахова Україна

До завершення змагань - чотири тури

В Анталії (Туреччина) відбулися партії сьомого туру на особистому чемпіонаті Європи з шахів серед жінок.

Обидві українки, які наразі виступають на змаганнях найліпше, здобули перемоги і тепер не просто мають шанси на медалі, а стали повноцінними претендентками на чемпіонство.

Ганна Ушеніна перемогла білими Ульвію Фаталієву з Азербайджану, Інна Гапоненко чорними - Анастасію Парамзіну з РФ.

Таким чином, обидві українки мають по 5,5 очок з семи можливих і разом із Марі Себаґ із Франції, Єкатериною Аталік з Туреччини і Ставрулою Цолакіду з Греції є найближчими переслідувачками одноосібної лідерки, росіянки Аліни Кашлінської, котра набрала шість пунктів.

19 квітня саме проти Кашлінської чорними зіграє Ушеніна. Гапоненко теж чорними фігурами спробує переграти Єкатерину Аталік.

Зауважимо, що серед решти восьми українок найліпше виступає Наталія Жукова, котра після перемоги білими над росіянкою Поліною Шуваловою має 4,5 очка і посідає 33-тю позицію зі 130-ти учасниць чемпіонату.

Непоганими після шести турів були й позиції киянки Юлії Осьмак, однак вона програла чорними Маріні Брунелло з Італії і з чотириочковим доробком іде 42-ю. Також чотири пункти набрали Ольга Бабій і Євгенія Долуханова. 3,4 очка - у Наталії Букси, по три - у Марії Зубової, Анастасії Рахманґулової та Ірини Петрової.

Чемпіонка Європи визначиться за швейцарською системою, після 11-ти турів.