Євро-2019 з шахів: українки Гапоненко і Ушеніна продовжують переслідувати лідерів



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Юлія Осьмак перемогла і приблизилася до лідируючої групи Шахова Україна

Також до лідируючої групи наблизилася Юлія Осьмак

В Анталії(Туреччина) відбулися партії шостого туру особистого чемпіонату Європи з шахів серед жінок.

Обидві українки, які ідуть серед лідерів, другу половину змагань розпочали з нічиїх: Інна Гапоненко розійшлася миром білими з Белою Хотенашвілі з Грузії, Ганна Ушеніна чорними - з Еліною Даніелян з Вірменії.

Таким чином, Інна і Ганна мають по 4,5 очка з шести можливих і посідають наразі десяте і 11-те місця. Лідирує росіянка Аліна Кашлінская - 5,5 пунктів, другою йде Марі Себаґ з Франції - 5 очок. Разом із українками по 4,5 очка мають ще восьмеро шахісток.

На 19-те місце після сьогоднішньої перемоги білими над Анною Сарґсян піднялася киянка Юлія Осьмак. Відтепер у неї чотири очки.

По 3,5 очка мають Наталія Букса, Євгенія Долуханова і Наталія Жукова, по три - Ольга Бабій, Марія Жукова, Анастасія Рахманґулова. Два очки у Ірини Петрової.

В сьомому турі Ушеніна зіграє білими з Ульвією Фаталієвою з Азербайджану, Гапоненко - чорними з Анастасією Парамзіною з Росії, Осьмак - чорними з Маріною Брунелло з Італії.