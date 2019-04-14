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    Шахове Євро-2019: українка Інна Гапоненко - серед лідерів після чотирьох турів

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    Ганна Ушеніна наразі набрала 2,5 очка - Шахове Євро-2019: українка Інна Гапоненко - серед лідерів після чотирьох турів
    Ганна Ушеніна наразі набрала 2,5 очка
    Шахова Україна

    Наша команда виступає в Анталії не найсильнішим складом

    В Анталії (Туреччина) стартував особистий чемпіонат Європи з шахів серед жінок.

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    Наразі зіграно чотири тури і в когорті лідерів іде українка Інна Гапоненко. Вона набрала 3,5 очок і очолює таблицю разом із росіянкою Аліною Кашлінскою, француженкою Полін Ґішар, Еліною Даніелян з Вірменії, Єкатериною Аталік з Туреччини і Йованкою Гускою з Англії. У п'ятому турі Гапоненко зіграє білими з Еліною Даніелян. 

    Ще дві українки - харків'янка Анна Ушеніна і киянка Юлія Осьмак - мають по 3 очка і йдуть 11-ю і 13-ю відповідно. По 2,5 очка набрали Наталія Букса, Наталія Жукова і Євгенія Долуханова. По два - Ольга Бабій, Марія Зубова і Анастасія Рахманґулова. Одне очко має Ірина Петрова.

    Загалом у турнірі беруть участь 130 шахісток. Найсильніші українки Анна та Марія Музичук чемпіонат Європи пропускають.

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    Марія Музичук шахи Ганна Ушеніна Інна Гапоненко Наталія Букса Анна Музичук Юлія Осьмак
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