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    Євро-2020. Данія здолала Чехію і чекає на переможця пари Україна – Англія

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    Данія стала третім півфіналістом Євро - Євро-2020. Данія здолала Чехію і чекає на переможця пари Україна – Англія
    Данія стала третім півфіналістом Євро
    Фото з відкритих джерел

    На чемпіонаті Європи з футболу визначився третій півфіналіст

    Слідом за Іспанією та Італією, які вийшли до 1/2 фіналу Євро-2020 напередодні, до квартету найкращих увійшла й збірна Данії. Сьогодні вона здолала Чехію – 2:1, і тепер чекає на переможця пари Україна – Англія. Свій матч команда Андрія Шевченка розпочне о 22:00.

    До перерви Данія реалізувала всі свої моменти. Їм пощастило забити швидкий гол. Ділейні скористався помилкою Чехів в захисті і відправив м'яч у ворота.

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    Другий гол данці забили ближче до перерви. Дольберг впіймав м'яч на льоту і в дотик відправив його у ворота.

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    На початку другого тайму Чехія змогла відіграти один гол. Відзначився Цоуфал.

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    Чехи провели дуже хороший матч. Мали нагоди зрівняти рахунок, проте данців часто виручав воротар Шмайхель. Підсумок - 2:1 на користь Данії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Данія здолала Чехію і чекає на переможця пари Україна – Англія