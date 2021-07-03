Євро-2020. Данія здолала Чехію і чекає на переможця пари Україна – Англія

На чемпіонаті Європи з футболу визначився третій півфіналіст

Слідом за Іспанією та Італією, які вийшли до 1/2 фіналу Євро-2020 напередодні, до квартету найкращих увійшла й збірна Данії. Сьогодні вона здолала Чехію – 2:1, і тепер чекає на переможця пари Україна – Англія. Свій матч команда Андрія Шевченка розпочне о 22:00.

До перерви Данія реалізувала всі свої моменти. Їм пощастило забити швидкий гол. Ділейні скористався помилкою Чехів в захисті і відправив м'яч у ворота.

Другий гол данці забили ближче до перерви. Дольберг впіймав м'яч на льоту і в дотик відправив його у ворота.

На початку другого тайму Чехія змогла відіграти один гол. Відзначився Цоуфал.

Чехи провели дуже хороший матч. Мали нагоди зрівняти рахунок, проте данців часто виручав воротар Шмайхель. Підсумок - 2:1 на користь Данії.