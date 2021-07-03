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    Кличко дав напуття Шевченку і його збірній перед матчем з Англією

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    Віталій Кличко і Андрій Шевченко - легенди українського спорту - Кличко дав напуття Шевченку і його збірній перед матчем з Англією
    Віталій Кличко і Андрій Шевченко - легенди українського спорту
    Фото з відкритих джерел

    Віталій як ніхто інший знає, як виграються вирішальні поєдинки

    Мер Києва Віталій Кличко дав напуття українській збірній перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020. У своїй кар’єрі він безліч разів вигравав вирішальні поєдинки і він як ніхто інший знає, як вони виграються.

    «Друзі! Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію емоції Андрія Шевченка- коли ти чемпіон і виходиш на бій проти сильного супротивника. І тут важливо все - і фізична форма, і концентрація, і налаштованість на перемогу. А в футболі - ще й злагоджена гра всієї команди. Нехай форма, дух і воля допоможуть сьогодні нашим хлопцям! Тримаємо кулаки! Віримо в перемогу! Героям слава!» – написав Кличко в соцмережах.

    Матч Україна – Англія відбудеться в Римі 3 червня. Початок – о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Кличко дав напуття Шевченку і його збірній перед матчем з Англією