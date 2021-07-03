Зінченко: Англія – фаворит, але ідеальних команд не існує

Півзахисник збірної України знає слабкі місця в грі суперників по 1/4 фіналу Євро-2020

Віце-капітан української збірної Олександр Зінченко розповів про свої очікування від гри з Англією в чвертьфіналі чемпіонату Європи.

«Будь-який футболіст, який перебуває на такій стадії турніру, пройшов великий шлях у своїй кар’єрі. Коли я виходитиму завтра на поле, у мене перед очима буде шлях, який пройшов я. Я буду відчувати велику відповідальність, як і кожен гравець, який представляє свою країну. Для мене велика честь та гордість носити футболку збірної України, – сказав Зінченко. – Там грають мої одноклубники по «Манчестер Сіті Стоунз і Вокер. За їхню гру говорять цифри. Англія ще не пропускала на цьому турнірі. Англійці практично ідеально грають в обороні, утім, ідеальних команд не існує, у всіх є слабкі місця. Тренерський штаб пояснить нам, як треба протидіяти цим футболістам. Щоб пройти до наступної стадії, кожен гравець нашої команди має провести найкращий матч у своєму житті».

Україна – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу (оновлюється)

Матч Україна – Англія розпочнеться 3 липня о 22:00. Де дивитися