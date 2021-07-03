  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зінченко: Англія – фаворит, але ідеальних команд не існує

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Зінченко знає, як перемогти Англію - Зінченко: Англія – фаворит, але ідеальних команд не існує
    Олександр Зінченко знає, як перемогти Англію
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник збірної України знає слабкі місця в грі суперників по 1/4 фіналу Євро-2020

    Віце-капітан української збірної Олександр Зінченко розповів про свої очікування від гри з Англією в чвертьфіналі чемпіонату Європи.

    «Будь-який футболіст, який перебуває на такій стадії турніру, пройшов великий шлях у своїй кар’єрі. Коли я виходитиму завтра на поле, у мене перед очима буде шлях, який пройшов я. Я буду відчувати велику відповідальність, як і кожен гравець, який представляє свою країну. Для мене велика честь та гордість носити футболку збірної України, – сказав Зінченко. – Там грають мої одноклубники по «Манчестер Сіті Стоунз і Вокер. За їхню гру говорять цифри. Англія ще не пропускала на цьому турнірі. Англійці практично ідеально грають в обороні, утім, ідеальних команд не існує, у всіх є слабкі місця. Тренерський штаб пояснить нам, як треба протидіяти цим футболістам. Щоб пройти до наступної стадії, кожен гравець нашої команди має провести найкращий матч у своєму житті».

    Україна – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу (оновлюється)

    Матч Україна – Англія розпочнеться 3 липня о 22:00. Де дивитися

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зінченко: Англія – фаворит, але ідеальних команд не існує