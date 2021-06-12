Євро-2020. Прогноз на матч Вельс – Швейцарія

У групі А завершиться перший тур чемпіонату Європи

Яскрава гра збірної Італії в матчі з Туреччиною окреслила головного фаворита групи А. 12 червня в Баку на Олімпійському стадіоні стане відомо, хто їй зможе скласти конкуренцію в боротьбі за вихід до 1/8 фіналу. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Літні контрольні матчі склалися для валлійської команди не найкращим чином, адже спершу Вельс був боляче побитий діючими чемпіонами світу французами, а потім не зміг реабілітуватися в домашній грі проти відносно скромної команди Албанії. Відзначимо, що в цих двох іграх валлійська команда не забила жодного м'яча, а більше одного разу за гру не забиває з листопада минулого року.

Швейцарську команду зазвичай складно запідозрити в зайвій результативності, хоча останні контрольні поєдинки свідчать про протилежне: сім голів у ворота команди Ліхтенштейну, два м'ячі – американцям, три – міцним фінам. До чемпіонату Європи підопічні Володимира Петковича підходять з серією з шести переможних ігор поспіль. Подивимося, чи вдасться її продовжити і тим самим зробити серйозну заявку на вихід у плей-офф.

Команди провели між собою сім матчів, перевага у Швейцарії: п'ять перемог, дві поразки, команди жодного разу не грали між собою внічию. Наш прогноз – перемога Швейцарії.