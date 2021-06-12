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    Відкриття Євро і розгром Туреччини. З’явилося відео футбольного шоу з Рима

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    Збірна Італії змусила про себе говорити - Відкриття Євро і розгром Туреччини. З’явилося відео футбольного шоу з Рима
    Збірна Італії змусила про себе говорити
    Фото з відкритих джерел

    Стартовий матч чемпіонату Європи зробив Італію фаворитом турніру

    Збірна Італії розгромила Туреччину в групі А на старті Євро-2020, який проходить з запізненням на рік через пандемію коронавірусу. В першому таймі у ворота турків не призначили пенальті за гру рукою в штрафному майданчику, але після перерви італійці взяли своє. Забили три голи і змусили прийти в захват ЗМІ. Гра команди Роберто Манчіні поставлена дуже якісно. Італія, безумовно, один з головних фаворитів Євро.

    В групі А також виступають Вельс та Швейцарія.

    Збірна України розпочне турнір 13 червня матчем з Нідерландами. Про завдання збірної, скандал з УЄФА через підлих росіян читайте в інтерв’ю з Мироном Маркевичем.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    Відкриття Євро і розгром Туреччини. З’явилося відео футбольного шоу з Рима