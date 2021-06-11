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    Офіційно: гасло «Героям слава!» на футболках закриють мапою України з гаслом «Слава Україні»

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    Такою мапою заклеють гасло "Героям слава!" - Офіційно: гасло «Героям слава!» на футболках закриють мапою України з гаслом «Слава Україні»
    Такою мапою заклеють гасло "Героям слава!"
    Фото: facebook

    Голова УАФ розповів, до якого компромісу вони дійшли на переговорах з УЄФА

    Андрій Павелко, який вів переговори з УЄФА про неможливість прибрати гасло «Героям слава!» з футболок збірної України, розповів, якого компроміса вдалося досягти.

    «Футбол — гра мільйонів, яка об'єднує та надихає. А кожна команда світу має гарантоване право популяризувати офіційні футбольні символи своєї країни. Підсумки перемовин наступні:
    1. На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: «Слава Україні» та «Героям слава!»", зображення карти України з її неподільними кордонами — з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст. Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні.
    2. Ми довели, що «Слава Україні», «Героям слава!», великий герб збірної на карті України — офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.
    3. Під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло «Героям Слава!» на футболках наших гравців ще в грудні минулого року. Але з урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу!
    На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні». Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі», - написав Павелко у соцмережах.

    Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

    На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

    До слова, посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото).

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Офіційно: гасло «Героям слава!» на футболках закриють мапою України з гаслом «Слава Україні»