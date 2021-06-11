Офіційно: гасло «Героям слава!» на футболках закриють мапою України з гаслом «Слава Україні»

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні». Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі», - написав Павелко у соцмережах.

Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

До слова, посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото).