Джокович сенсаційно здолав Короля ґрунту. Відомі фіналісти «Ролан Гаррос»

Рафаель Надаль зазнав третьої поразки в кар’єрі на Відкритому чемпіонаті Франції

Іспанець Рафаель Надаль, який рекордні 13 разів вигравав Відкритий чемпіонат Франції, зазнав третьої поразки за всю історію виступів на ґрунтовому турнірі «Великого шлема», тобто за 108 матчів.

Вперше Надаль несподівано програв шведу Робіну Содерлінгу в 2009 році. Причому сталося це в 1/8 фіналу. Двічі зупинив Надаля на шляху до титулу серб Новак Джокович. У 2015 році Джокович обіграв Короля грунту в чвертьфіналі, а в 2021-му – в півфіналі.

Матч завершився в чотирьох сетах вольовою перемогою Джоковіча з рахунком 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

«Це найкращий матч, який я зіграв на «Ролан Гаррос», він входить у топ-3 всіх моїх матчів, враховуючи стадію, суперника і атмосферу. Просто приголомшлива підтримка для обох гравців. Цей матч я запам'ятаю назавжди.

Я зовсім не чудово почав, але грав добре, здається, зумів пристосуватися до його м'яча. Його м'яч трохи інший, ви ж знаєте. Мені вдалося повернутися в першому сеті. Я знайшов свою гру.

Важко підібрати слова, щоб описати досягнення Рафи на «Ролан Гаррос». Кількість його перемог на цьому майданчику неймовірна. Розумієш, що потрібно піднятися на Еверест, щоб зустріти його там», - прокоментував перемогу Джокович.

Новак, який є першою ракеткою світу, перервав чотирирічну серію перемог Надаля на «Ролан Гаррос» і взяв реванш у іспанця за поразку в фіналі Відкритого чемпіонату Франції-2020.

У фіналі серб зіграє з греком Стефаносом Циципасом, який, здолавши німця Олександра Зверєва з рахунком – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, вперше в кар’єрі вийшов у фінал турніру «Великого шлема».