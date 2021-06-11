- «Ставки» на футбольне Євро від Мирона Маркевича: сильні і слабкі сторони нашої збірної

Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу

До першої гри нашої збірної залишаються лічені дні, а Україну вже кілька днів обговорюють усі ЗМІ, особливо в Росії. І причина – не стільки спортивна, скільки ідеологічна – а саме зображення мапи на футболках збірної з українським Кримом. У росіян ця мапа разом з гаслом «Слава Україні! Героям слава!» викликала справжню істерію.

Тим часом збірна України завершила підготовчий збір у Харкові, фінальним акордом якої стала перемога над Кіпром. Команда Андрія Шевченка перелетіла в Бухарест – там вона готуватиметься до гри з Нідерландами 13 червня в Амстердамі, там же пройдуть і матчі проти Північної Македонії та Австрії.

– Нам не треба звертати увагу на волання, які лунають з боку Росії, – розповів «Главкому» голова Комітету збірних Української асоціації футболу, колишній тренер «Карпат», «Металіста», «Дніпра» і національної команди Мирон Маркевич. – Хай краще займаються своїми допінговими скандалами, через які їм заборонили використовувати на міжнародних змаганнях національні символи. Нам своє робити. Як у житті загалом, так і у футболі зокрема.

Ця вся істерія росіян в інформпросторі може негативно вплинути на психологічний стан футболістів?

Гадаю, що все має відбутися з точністю до навпаки. Гравцям треба згуртуватися, проявити характер і довести силу команди. Як на мене, це додатковий стимул показати якісну гру і досягти високого результату.

Можливо, росіяни банально бояться виступити гірше за збірну України на чемпіонаті Європи і таким чином намагаються вивести нашу команду з рівноваги. Ось навіть у плейлисті збірної Андрія Шевченка з’явилися пісні російських виконавців, яким заборонений в’їзд до України і виявилося, що футболісти до цього не мають жодного відношення.

Тут є й інший аспект. Вони усюди показують гірші за нас результати. Як на клубному рівні, так і на рівні збірних.

Наша збірна виглядає краще?

Звичайно, вона сильніша. І набагато перспективніша. Тут нема про що говорити.

Склад груп Євро-2020

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня на стадіонах 11 міст. Його перенесли з 2020 року через пандемію коронавірусу. Нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі третіх місць з кращими показниками.

Як би ви окреслили завдання збірної України на чемпіонат Європи і можливість його виконати?

Зрозуміло, що команді треба гідно виступити. Спочатку вийти з групи, а потім рухатися далі. Не думаю, що наша збірна комусь поступається з суперників на першому етапі.

Нідерланди завжди вважаються одними з фаворитів.

А що вони показали останнім часом? Так, хороша команда. Але з нею можна спокійно грати й перемагати. Тим більше, це буде перша гра. Ніхто не захоче ризикувати. Якщо зіграємо з голландцями навіть унічию, то ніхто в нас каміння кидати не буде. Та й суперників, гадаю, такий результат не засмутить.

Звісно, на Євро є фаворити. Вони не змінюються в останні роки. Це Франція, Бельгія, Англія, Іспанія, Португалія.

Котирування букмекерів Букмекери оцінили шанси учасників Євро-2020 на перемогу в турнірі. Коефіцієнт на перемогу збірної України становить 46.00. Тобто за одну поставлену гривню можна отримати 46. Головним фаворитом турніру залишається Франція. Слідом за ними розташовується збірна Англії. Також до трійки входить бронзовий призер ЧС-2018 і лідер рейтингу ФІФА команда Бельгії. Франція – 5.00

Англія – 5.80

Бельгія – 6.50

Німеччина – 7.50

Іспанія – 7.50

Португалія – 8.50

Італія – 11.00

Нідерланди – 12.00

Хорватія – 27.00

Данія – 31.00

Україна – 46.00

Туреччина – 46.00

Швейцарія – 61.00

Росія – 61.00

Польща – 73.00

Австрія – 73.00

Швеція – 73.00

Чехія – 101

Угорщина – 321

Фінляндія – 401

Північна Македонія – 401

Українська збірна серед решти учасників чемпіонату Європи не загубиться?

У нас міцна команда, добре збалансована. Футболісти грають на високому рівні, досвідчені. У футболі, тим більше на такому турнірі, як чемпіонат Європи, важко щось прогнозувати. Проте результати матчів з Португалією, Іспанією чи Францією показують, що можемо боротися на рівних з будь-яким суперником.

Призовий фонд Євро-2020 складе €331 млн Всі 24 учасників турніру отримають по €9,25 млн. Вихід в 1/8 фіналу коштує 1,5 млн, в 1/4 фіналу – 2,5 млн. Півфіналісти отримають 4 млн, віце-чемпіон – 5 млн, а переможець – 8 млн євро. Півфінали і фінал пройдуть у Лондоні. Матчі Євро-2020 приймуть Амстердам, Баку, Севілья, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Мюнхен, Санкт-Петербург і Рим.

Проблеми зі складом, між тим, невеликі є. Ось з Кіпром центральний захисник Забарний грав праворуч. Це не зовсім його місце.

Я не думаю, що в неділю він вийде на цій позиції. Тренери розглядали такий варіант на випадок, якщо на фланзі виникнуть якісь проблеми. Подивилися, на що він здатен праворуч. Втім, Караваєв зараз добре виглядає. Якщо нічого не трапиться, то він закриє фланг. Гадаю, всі футболісти займуть свої звичні місця.

Те ж саме стосується і центральних захисників, адже в товариських іграх ми побачили різні варіанти від тренерського штабу?

Так. Як на мене, то той же Забарний добре виглядав у всіх матчах. Інша річ, якою інформацією володіють тренери. Вони поруч з гравцями, знають їхній функціональний і психологічний стан.

Заявка збірної України на Євро-2020 Збірна України з футболу на ЄВРО-2020 (Фото: ARBER) Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій П'ятов, 23. Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»). Захисники: 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі — «Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва — «Шахтар»). Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі — «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі — «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), 8. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина). Нападники: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія), 19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик («Дніпро-1»).

Найвища конкуренція у нас у центрі півзахисту. На два-три місця претендують одразу п’яеро лідерів свої команд – Зінченко, Малиновський, Степаненко, Марлос і Сидорчук.

Ми всіх бачили в товариських матчах. Вони знаходяться в тонусі. Це дуже добре, що у тренера є вибір. З’явилася можливість керувати грою, змінювати тактичний малюнок, обирати з переваг кожного склад конкретно під того чи іншого суперника.

Які слабкі місця в нашої команди?

Тренери знають.

Вони є?

Вони є у всіх збірних. Ідеальних команд не існує. Їх треба приховати. І за можливості використати слабкі місця суперників.

Виглядає як установка на матч з Нідерландами.

У неділю нам треба щільно й дисципліновано зіграти в захисті, не програти центр поля. І шукати свої моменти. Вони будуть. Загадувати не треба: футбол така річ, що будь-що може трапитися. Тим більше на такому високому рівні. У нас є мета, будемо дотримуватися позитиву і прагнути тільки хорошого.

У чому сила нашої збірної?

Відзначу кілька моментів. По-перше – характер. Команда дотримується вимог тренерів, грає в звичній манері і не відходить від плану на матч. По-друге – вона досить зіграна. Така міцна середня лінія поля є в небагатьох командах. Центр поля – то є наш основний козир.

Когось особисто відзначите?

У нас командна гра. Є свої лідери і, будемо сподіватися, вони дадуть про себе знати. Ігри покажуть. Хочеться, щоб усі реалізували себе в повній мірі. Кожен наш футболіст грає в хороший футбол і в хорошому клубі. Зараз важливо, щоб усі використали свої можливості на 100 процентів.

Команда до чемпіонату Європи вже готова?

Вона на пристойному рівні. Це показали останні матчі. Але треба зробити скидку на силу суперників. При всій повазі до збірних Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру, їхній рівень нижчий за наш. На чемпіонаті Європи ж буде зовсім інша картина. Там піде боротьба за результат з тими, хто приїхав з трофеями. Треба впоратися з психологічним навантаженням, і вірити в найкраще.

Календар Євро-2020 і розклад трансляцій

Груповий етап

Група A

Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

11 червня (п'ятниця)

Туреччина — Італія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

12 червня (субота)

Уельс — Швейцарія 16:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

16 червня (середа)

Туреччина — Уельс 19:00 Баку «Футбол 1», «Футбол 2»

Італія — Швейцарія 22:00 Рим «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

20 червня (неділя)

Італія — Уельс 19:00 Рим «Футбол 1»

Швейцарія — Туреччина 19:00 Баку «Футбол 2»

Група B

Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

12 червня (субота)

Данія — Фінляндія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

Бельгія — Росія 22:00 Санкт-Петербург «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

16 червня (середа)

Фінляндія — Росія 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

17 червня (вівторок)

Данія — Бельгія 19:00 Копенгаген «Футбол 1», «Футбол 2»

21 червня (четвер)

Росія — Данія 22:00 Копенгаген «Україна», «Футбол 1»

Фінляндія — Бельгія 22:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Група C

Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія

13 червня (неділя)

Австрія — Північна Македонія 19:00 Бухарест «Футбол 1», «Футбол 2»

Нідерланди — Україна 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

17 червня (четвер)

Україна — Північна Македонія 16:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

Нідерланди — Австрія 22:00 Амстердам «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

21 червня (понеділок)

Північна Македонія — Нідерланди 19:00 Амстердам «Футбол 2»

Україна — Австрія 19:00 Бухарест «Україна», «Футбол 1»

Група D

Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

13 червня (неділя)

Англія — Хорватія 16:00 Лондон «Футбол 1», «Футбол 2»

14 червня (понеділок)

Шотландія — Чехія 16:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

18 червня (п'ятниця)

Хорватія — Чехія 19:00 Глазго «Футбол 1», «Футбол 2»

Англія — Шотландія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

22 червня (вівторок)

Чехія — Англія 22:00 Лондон «Україна», «Футбол 1»

Хорватія — Шотландія 22:00 Глазго «Футбол 2»

Група E

Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

14 червня (понеділок)

Польща — Словаччина 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

Іспанія — Швеція 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

18 червня (п'ятниця)

Швеція — Словаччина 16:00 Санкт-Петербург «Футбол 1», «Футбол 2»

19 червня (субота)

Іспанія — Польща 22:00 Севілья «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

23 червня (середа)

Словаччина — Іспанія 19:00 Севілья «Футбол 1»

Швеція — Польща 19:00 Санкт-Петербург «Футбол 2»

Група F

Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина

15 червня (вівторок)

Угорщина – Португалія 19:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

Франція – Німеччина 22:00 Мюнхен «Україна», «Футбол 1», «Футбол 2»

19 червня (субота)

Угорщина – Франція 16:00 Будапешт «Футбол 1», «Футбол 2»

Португалія – Німеччина 19.00, Мюнхен «Футбол 1», «Футбол 2»

Геннадій Чеховський, «Главком»