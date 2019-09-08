Євро-2020: результати 8 вересня



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Італія врятувала переможний результат у Фінляндії Yahoo!Sports

Національні збірні зіграли частину матчів шостого туру відбору на Євро-2020

Триває відбірковий турнір чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Національні збірні зіграли 8 вересня частину матчів шостого туру.

Збірна Італії ледь не втратила перші очки на виїзді проти Фінляндії. Влучним ударом з 11-метрової позначки гостей врятував півзахисник бразильського походження Жоржиньо.

Греція на останніх хвилинах втратила вдома перемогу проти Ліхтенштейну, який здобув лише перше очко в відборі.

Група D

Грузія – Данія – 0:0

Швейцарія – Гібралтар – 4:0

Голи: 1:0 – Закарія (37). 2:0 – Мехмеді (43). 3:0 – Родрігес (45+4). 4:0 – Гаранович (87).

Становище команд: Ірландія – 11, Данія – 9, Швейцарія – 8, Грузія – 4, Гібралтар – 0.

Група F

Румунія – Мальта – 1:0

Гол: 1:0 – Пушкаш (47)

Іспанія – Фарери – 3:0

Голи: 1:0 – Родріго (13). 2:0 – Родріго (50). 3:0 – Алькасер (90).

Швеція – Норвегія – 1:1

Голи: 0:1 – Йохансен (45). 1:1 – Форсберг (60).

Становище команд: Іспанія – 18, Швеція – 11, Румунія – 10, Норвегія – 9, Мальта – 3, Фарери – 0.

Група J

Вірменія – Боснія і Герцеговина – 4:2

Голи: 1:0 – Мхітарян (3). 1:1 – Джеко (13). 2:1 – Мхітарян (66). 2:2 – Гояк (70). 3:2 – Хамбардзумян (77). 4:2 – Лонкар (90+5, у свої ворота).

Фінляндія – Італія – 1:2

Голи: 0:1 – Іммобіле (59). 1:1 – Пуккі (71, з пенальті). 1:2 – Жоржиньо (79, з пенальті).

Греція – Ліхтенштейн – 1:1

Голи: 1:0 – Масурас (33). 1:1 – Саланович (85).

Становище команд: Італія – 18, Фінляндія – 12, Вірменія – 9, Боснія і Герцеговина – 7, Греція – 5, Ліхтенштейн – 1.