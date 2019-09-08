Євро-2020: результати 8 вересня
Національні збірні зіграли частину матчів шостого туру відбору на Євро-2020
Триває відбірковий турнір чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Національні збірні зіграли 8 вересня частину матчів шостого туру.
Збірна Італії ледь не втратила перші очки на виїзді проти Фінляндії. Влучним ударом з 11-метрової позначки гостей врятував півзахисник бразильського походження Жоржиньо.
Греція на останніх хвилинах втратила вдома перемогу проти Ліхтенштейну, який здобув лише перше очко в відборі.
Група D
Грузія – Данія – 0:0
Швейцарія – Гібралтар – 4:0
Голи: 1:0 – Закарія (37). 2:0 – Мехмеді (43). 3:0 – Родрігес (45+4). 4:0 – Гаранович (87).
Становище команд: Ірландія – 11, Данія – 9, Швейцарія – 8, Грузія – 4, Гібралтар – 0.
Група F
Румунія – Мальта – 1:0
Гол: 1:0 – Пушкаш (47)
Іспанія – Фарери – 3:0
Голи: 1:0 – Родріго (13). 2:0 – Родріго (50). 3:0 – Алькасер (90).
Швеція – Норвегія – 1:1
Голи: 0:1 – Йохансен (45). 1:1 – Форсберг (60).
Становище команд: Іспанія – 18, Швеція – 11, Румунія – 10, Норвегія – 9, Мальта – 3, Фарери – 0.
Група J
Вірменія – Боснія і Герцеговина – 4:2
Голи: 1:0 – Мхітарян (3). 1:1 – Джеко (13). 2:1 – Мхітарян (66). 2:2 – Гояк (70). 3:2 – Хамбардзумян (77). 4:2 – Лонкар (90+5, у свої ворота).
Фінляндія – Італія – 1:2
Голи: 0:1 – Іммобіле (59). 1:1 – Пуккі (71, з пенальті). 1:2 – Жоржиньо (79, з пенальті).
Греція – Ліхтенштейн – 1:1
Голи: 1:0 – Масурас (33). 1:1 – Саланович (85).
Становище команд: Італія – 18, Фінляндія – 12, Вірменія – 9, Боснія і Герцеговина – 7, Греція – 5, Ліхтенштейн – 1.