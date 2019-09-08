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    Євро-2020: результати 8 вересня

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    Італія врятувала переможний результат у Фінляндії - Євро-2020: результати 8 вересня
    Італія врятувала переможний результат у Фінляндії
    Yahoo!Sports

    Національні збірні зіграли частину матчів шостого туру відбору на Євро-2020

    Триває відбірковий турнір чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Національні збірні зіграли 8 вересня частину матчів шостого туру.

    Збірна Італії ледь не втратила перші очки на виїзді проти Фінляндії. Влучним ударом з 11-метрової позначки гостей врятував півзахисник бразильського походження Жоржиньо.

    Греція на останніх хвилинах втратила вдома перемогу проти Ліхтенштейну, який здобув лише перше очко в відборі.

    Група D

    Грузія – Данія – 0:0

    Швейцарія – Гібралтар – 4:0
    Голи: 1:0 – Закарія (37). 2:0 – Мехмеді (43). 3:0 – Родрігес (45+4). 4:0 – Гаранович (87).

    Становище команд: Ірландія – 11, Данія – 9, Швейцарія – 8, Грузія – 4, Гібралтар – 0.

    Група F

    Румунія – Мальта – 1:0
    Гол: 1:0 – Пушкаш (47)

    Іспанія – Фарери – 3:0
    Голи: 1:0 – Родріго (13). 2:0 – Родріго (50). 3:0 – Алькасер (90).

    Швеція – Норвегія – 1:1
    Голи: 0:1 – Йохансен (45). 1:1 – Форсберг (60).

    Становище команд: Іспанія – 18, Швеція – 11, Румунія – 10, Норвегія – 9, Мальта – 3, Фарери – 0.

    Група J

    Вірменія – Боснія і Герцеговина – 4:2
    Голи: 1:0 – Мхітарян (3). 1:1 – Джеко (13). 2:1 – Мхітарян (66). 2:2 – Гояк (70). 3:2 – Хамбардзумян (77). 4:2 – Лонкар (90+5, у свої ворота).

    Фінляндія – Італія – 1:2
    Голи: 0:1 – Іммобіле (59). 1:1 – Пуккі (71, з пенальті). 1:2 – Жоржиньо (79, з пенальті).

    Греція – Ліхтенштейн – 1:1
    Голи: 1:0 – Масурас (33). 1:1 – Саланович (85).

    Становище команд: Італія – 18, Фінляндія – 12, Вірменія – 9, Боснія і Герцеговина – 7, Греція – 5, Ліхтенштейн – 1.

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