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    Євро-2020. Тренер збірної Італії Манчіні оприлюднив формулу успіху

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    Роберто Манчіні вивів формулу успіху - Євро-2020. Тренер збірної Італії Манчіні оприлюднив формулу успіху
    Роберто Манчіні вивів формулу успіху
    Фото: з відкритих джерел

    Команду формували три роки на базі досвідчених і молодих футболістів

    Роберто Манчіні, який привів збірну Італії до перемоги на чемпіонаті Європи з футболу, назвав головний секрет успіху своєї команди. За його словами, успіх прийшов завдяки сильному командному духу і відмінному поєднанню перспективних і вікових гравців.

    «У чому секрет команди? Ми почали працювати з хорошими хлопцями три роки тому і продовжуємо це робити аж до сьогоднішнього дня. У нас сформувався відмінний командний дух, що і було продемонстровано на чемпіонаті Європи. Хлопці виклалися на всі сто, і це призвело до перемоги.

    Після того, як ми не змогли пройти кваліфікацію на чемпіонат світу 2018 року, Італія опинилася в невигідному становищі в порівнянні з іншими національними збірними. Але я відразу зрозумів, що гравці хотіли виправити ситуацію, що вони були готові пожертвувати собою заради країни. У нас в складі перспективні і вікові гравці, між ними склалася велика згуртованість. Ми також дали шанс гравцям, які три роки тому були маловідомі. І вони нас не підвели», – наводить слова Манчіні Sky Sport Italia.

    У фіналі чемпіонату Європи збірна Італії здолала опір англійців.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Тренер збірної Італії Манчіні оприлюднив формулу успіху