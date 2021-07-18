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    Спортсменка розповіла про інтимні стосунки та п’яні вечірки на Олімпіаді

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    На Олімпіаді спорсменам треба звільнити енергію - Спортсменка розповіла про інтимні стосунки та п’яні вечірки на Олімпіаді
    На Олімпіаді спорсменам треба звільнити енергію
    Фото з відкритих джерел

    Німкеня Тідтке впевнена, що ніякі заборони не зможуть зупинити спортсменів

    Колишня німецька стрибунка в довжину Сьюзен Тідтке розповіла про проблеми, з якими стикаються багато спортсменів під час проживання в Олімпійському селищі.

    «Чиновники безсилі зупинити п'яні дебоші, які є невід'ємною частиною кожних Ігор. Будь-які заборони – це велике посміховисько для мене, вони абсолютно не працюють.

    Секс завжди є проблемою в Олімпійському селищі. На Олімпіаді спортсмени знаходяться на піку своєї фізичної форми. Коли змагання закінчуються, вони хочуть вихлюпнути свою енергію.

    Там проходить одна вечірка за одною, часто в справу вступає алкоголь. Ви завжди чули, як «веселяться» інші, іноді ви ледь могли заснути. Моїм тренером був мій батько, і він був дуже суворий. Якщо хтось хотів піти зі мною на побачення, він мав спочатку віджатися 100 разів. Мені доводилося зустрічатися таємно, інакше все село б знало цю історію», – наводить слова спортсменки Bild.

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    Теги: Олімпіада
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    Спортсменка розповіла про інтимні стосунки та п’яні вечірки на Олімпіаді