Тренер «Шахтаря» відреагував на жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів

Роберто Де Дзербі готується до важкої гри в кваліфікації турніру

Наставник «Шахтаря» Роберто Де Дзербі прокоментував жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, яке вибрало для «гірників» у суперники бельгійський «Генк».

«Якщо ми прагнемо потрапити до групи Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам дістався, наприклад, переможець пари ПСВ – «Галатасарай», було б так само важко, як і з «Генком», адже в Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні, – розповів Де Дзербі клубній пресслужбі. – У «Генка» тренер з Нідерландів. Минулого сезону «Генк» завершив чемпіонат на другому місці, а кілька днів тому програв «Брюгге» матч за Суперкубок. Я вважаю, що це міцна команда. Як і «Шахтар».

Щоб потрапити до групового турніру Ліги чемпіонів «Шахтарю» необхідно подолати два раунди кваліфікації.

Потенційних суперників у Лізі конференцій дізналися також ковалівський «Колос» та полтавська «Ворскла».

Ліга чемпіонів. Усі результати жеребкування третьої кваліфікації.