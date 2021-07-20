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    Тренер «Шахтаря» відреагував на жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів

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    Роберто Де Дзербі готовий до нових випробувань - Тренер «Шахтаря» відреагував на жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів
    Роберто Де Дзербі готовий до нових випробувань
    Фото з відкритих джерел

    Роберто Де Дзербі готується до важкої гри в кваліфікації турніру

    Наставник «Шахтаря» Роберто Де Дзербі прокоментував жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, яке вибрало для «гірників» у суперники бельгійський «Генк».

    «Якщо ми прагнемо потрапити до групи Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам дістався, наприклад, переможець пари ПСВ – «Галатасарай», було б так само важко, як і з «Генком», адже в Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні, – розповів Де Дзербі клубній пресслужбі. – У «Генка» тренер з Нідерландів. Минулого сезону «Генк» завершив чемпіонат на другому місці, а кілька днів тому програв «Брюгге» матч за Суперкубок. Я вважаю, що це міцна команда. Як і «Шахтар».

    Щоб потрапити до групового турніру Ліги чемпіонів «Шахтарю» необхідно подолати два раунди кваліфікації.

    Потенційних суперників у Лізі конференцій дізналися також ковалівський «Колос» та полтавська «Ворскла».

    Ліга чемпіонів. Усі результати жеребкування третьої кваліфікації.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    Тренер «Шахтаря» відреагував на жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів