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    «Динамо» підписує нападника збірної Венесуели

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    Ерік Рамірес провів одну гру за збірну Венесуели - «Динамо» підписує нападника збірної Венесуели
    Ерік Рамірес провів одну гру за збірну Венесуели
    Фото з відкритих джерел

    Рамірес виступає за словацький «ДАК 1904» і обійдеться киянам майже в €2 млн

    Київське «Динамо» вже цього тижня має підписати контракт з венесуельським нападником Еріком Раміресом. У вівторок 22-річний словацького «ДАК 1904» пройде в Києві поглиблене медобстеження, з яким у нього виникли проблеми під час невдалого трансферу в «Рубін».

    Якщо висновок медиків виявиться позитивним, київський клуб закриє питання з основним форвардом на сезон, що стало руба після важкої травми Артема Беседіна на чемпіонаті Європи.

    За інформацією «Футбол 1», «Динамо» заплатить словацькому клубу за трансфер Раміреса трохи менше €2 млн.

    У сезоні 2020/21 Ерік зіграв 35 матчів в чемпіонаті Словаччини, забив 17 голів і зробив 8 гольових передач.

    За збірну Венесуели Рамірес провів один матч.

    Тим часом УЄФА визначив найкращі голи сезону.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» підписує нападника збірної Венесуели