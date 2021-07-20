«Динамо» підписує нападника збірної Венесуели

Рамірес виступає за словацький «ДАК 1904» і обійдеться киянам майже в €2 млн

Київське «Динамо» вже цього тижня має підписати контракт з венесуельським нападником Еріком Раміресом. У вівторок 22-річний словацького «ДАК 1904» пройде в Києві поглиблене медобстеження, з яким у нього виникли проблеми під час невдалого трансферу в «Рубін».

Якщо висновок медиків виявиться позитивним, київський клуб закриє питання з основним форвардом на сезон, що стало руба після важкої травми Артема Беседіна на чемпіонаті Європи.

За інформацією «Футбол 1», «Динамо» заплатить словацькому клубу за трансфер Раміреса трохи менше €2 млн.

У сезоні 2020/21 Ерік зіграв 35 матчів в чемпіонаті Словаччини, забив 17 голів і зробив 8 гольових передач.

За збірну Венесуели Рамірес провів один матч.

Тим часом УЄФА визначив найкращі голи сезону.