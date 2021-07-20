Український футболіст загинув у ДТП

Ігор Цимбалістий перебував на пасажирському сидінні

Гравець команди «Прикарпаття-Тепловик» Ігор Цимбалістий помер у лікарні від травм, отриманих у ДТП. Аварія сталася в Бурштині Івано-Франківської області. Футболістові був 31 рік.

Як повідомляється на сторінці Національної поліції Івано-Франківської області в «Фейсбуці», за попередніми даними, о 6:15 ранку 36-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажним автомобілем Tata.

Чоловік загинув на місці, а троє пасажирів, які їхали з ним в Renault, потрапили в лікарню з ушкодженнями. Як виявилося пізніше, одним із них був Цимбалістий. Спочатку футболіст перебував в комі, а потім помер від отриманих травм. Водій вантажівки Tata і його пасажир дістали незначні ушкодження.

Крім «Прикарпаття», Цимбалістий виступав за «Спартак» Івано-Франківськ, «Коростень», «Енергетик» і тернопільську «Ниву».